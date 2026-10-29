Общинските съветници отпускат 100 000 евро на Дунав (Русе)

Футболен клуб Дунав ще бъде подкрепен със 100 000 евро от общинския бюджет - това реши Общинският съвет в Русе. В докладната записка пише, че в последната година Общината и бизнесът в Русе подпомагат дейността на клуба с финансови средства, но той среща затруднения за участие в шампионата на Първа лига, съобщи БТА.

Предоставените средства ще бъдат използвани за покриване на разходи за участие в първенството на Първа професионална лига до края на годината, както и за заплащане на такси, транспортни и организационни разходи, а също и за развитие на детско-юношеската школа.

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