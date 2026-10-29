Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа

В Добруджа избраха нов управителен съвет

  • 29 окт 2026 | 10:57
  • 537
  • 1
В Добруджа избраха нов управителен съвет

Участникът във Втора лига - Добруджа има нов управителен съвет. В него се завръщат бившите председатели на УС Йордан Йорданов и Валентин Василев, а от стария УС остават Валентин Пейчев и Михаел Игнатов.

Ето какво написаха по този повод от фен страницата на "жълто-зелените":

"ФК "Добруджа 1919" избра нов УС!

При значителен интерес се проведе Общото събрание на ФК "Добруджа 1919" снощи. Над 50 души присъстваха, като се реши клубът ни да поеме дългия път към стабилизирането с УС в състав:

Йордан Йорданов - Председател и членове Валентин Василев, Михаел Игнатов, Тихомир Маринов, Радослав Стойчев, Нежля Ганева и Валентин Пейчев.

Приятели, нека не забравяме, че борбата ни е за спасението на Добруджа като клуб!

Финансовата и организационната стабилност няма да са лек процес, а нашата подкрепа ще бъде от изключително значение за съхраняването на нашия 107 годишен клуб!

САМО ДОБРУДЖА!"

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 7870
  • 2
Фратрия II и Лудогорец III ще играят ден по-рано

Фратрия II и Лудогорец III ще играят ден по-рано

  • 29 окт 2026 | 07:38
  • 701
  • 1
Изтеглиха с 24 часа пловдивско дерби

Изтеглиха с 24 часа пловдивско дерби

  • 29 окт 2026 | 07:26
  • 1107
  • 0
Николай Жечев: От нас зависи

Николай Жечев: От нас зависи

  • 29 окт 2026 | 07:08
  • 1001
  • 0
Христо Телкийски за мача с ФК Ямбол

Христо Телкийски за мача с ФК Ямбол

  • 29 окт 2026 | 07:05
  • 887
  • 0
Роде: Трябва да създаваме повече шансове за гол

Роде: Трябва да създаваме повече шансове за гол

  • 28 окт 2026 | 20:26
  • 1398
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 7930
  • 20
Днес става ясно кой срещу кого ще играе на осминафиналите за Купата на България

Днес става ясно кой срещу кого ще играе на осминафиналите за Купата на България

  • 29 окт 2026 | 09:21
  • 8451
  • 12
Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

  • 29 окт 2026 | 01:31
  • 30098
  • 38
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 7870
  • 2
Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 61932
  • 79
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 4486
  • 1