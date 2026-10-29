В Добруджа избраха нов управителен съвет

Участникът във Втора лига - Добруджа има нов управителен съвет. В него се завръщат бившите председатели на УС Йордан Йорданов и Валентин Василев, а от стария УС остават Валентин Пейчев и Михаел Игнатов.

Ето какво написаха по този повод от фен страницата на "жълто-зелените":

"ФК "Добруджа 1919" избра нов УС!

При значителен интерес се проведе Общото събрание на ФК "Добруджа 1919" снощи. Над 50 души присъстваха, като се реши клубът ни да поеме дългия път към стабилизирането с УС в състав:

Йордан Йорданов - Председател и членове Валентин Василев, Михаел Игнатов, Тихомир Маринов, Радослав Стойчев, Нежля Ганева и Валентин Пейчев.

Приятели, нека не забравяме, че борбата ни е за спасението на Добруджа като клуб!

Финансовата и организационната стабилност няма да са лек процес, а нашата подкрепа ще бъде от изключително значение за съхраняването на нашия 107 годишен клуб!

САМО ДОБРУДЖА!"

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