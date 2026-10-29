Кой срещу кого в 1/8-финалите и 1/4-финалите за Купата на България

Днес в 14:00 часа стартира жребият за 1/8-финалите в турнира Sesame Купа на България. В него няма поставени и непоставени, тъй като всички отбори са в една урна. Първият изтеглен от двойката е домакин, а победителят ще се определи в един мач. Срещите са насрочени за 11-14 декември.

След него ще бъдат изтеглени и двойките за 1/4-финалите. Там правилата отново са същите - първият изтеглен е домакин и победителят се определя в един сблъсък.

Ето и всички 1/8-финалисти в жребия:

Арда (Кърджали), Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), Добруджа (Добрич), Дунав (Русе), Левски (София), Локомотив (Горна Оряховица), Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Лудогорец (Разград), Славия (София), Спартак (Варна), Хебър (Пазарджик), ЦСКА (София), ЦСКА 1948 (София) и Черно море (Варна).

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