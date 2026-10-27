Грешните настройки, които лишиха Люис Хамилтън от подиум в Гран При на САЩ

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън разясни причините, поради които се размина на косъм с подиума в състезанието от Формула 1 за Гран при на САЩ.

Пилотът на Ферари потегли от пета позиция на стартовата решетка и още на старта изпревари Исак Хаджар за четвъртото място, въпреки че бе единственият състезател, заложил на използвани меки гуми за първата серия от обиколки.

Yes, Lewis can do it 💪 Lewis Hamilton put in a shift with successive Qualifying pace laps to catch Lando Norris for P4 😮‍💨 #F1 #USGP https://t.co/po1yQGXzWD — Formula 1 (@F1) October 27, 2026

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В началния етап обаче британецът губеше по 0,277 секунди на обиколка спрямо съотборника си Шарл Леклер и по 0,422 секунди от Макс Верстапен, като и двамата караха с чисто нови меки гуми. Тези натрупани секунди се оказаха решаващи и не позволиха на седемкратния световен шампион да се пребори с Верстапен за третото място в края на надпреварата в Остин, а потенциално и да атакува Леклер за втората позиция.

Основният фактор за липсата на темпо в първите две серии обиколки са били компромисните настройки на болида – следствие от грешни решения по време на петъчните свободни тренировки.

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„В първите две серии просто нямах темпо. Болидът отказваше да завива. Всичко започна още в петък с неподходящи настройки в първата свободна тренировка и грешна посока във втората, преди да намерим по-добър баланс в третата сесия - обясни Хамилтън. - Имаше малка, но съществена разлика между моята кола и тази на Шарл по време на самото състезание. Тя се дължеше най-вече на аеродинамиката и ъгъла на предното крило, при който просто не достигнахме нужните нива на притискане.

"В обиколките към решетката болидът се усещаше добре, но в момента, в който състезанието започна, се появи огромно недозавиване. Не можех да направя нищо и съперниците напред се откъснаха. Загубих тези осем секунди и именно това ме лиши от третата позиция накрая.“

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Британецът разкри и какви корекции са правени по време на спиранията в бокса в опит да се оправи балансът на колата:

„При първия питстоп добавихме четири степени в ъгъла на предното крило, при втория – още четири, но въпреки това ни липсваха още четири. Невероятно е да изоставаш с цели 12 степени от оптималното. Трябва внимателно да анализираме защо се стигна дотук. Ако бяхме започнали с тези настройки във втората тренировка, щях да направя дълги серии от обиколки, както стори Шарл. Отборът се справи отлично с питстоповете и стратегията. В последната серия имахме много добра скорост. Ако разполагах с нея от самото начало, подиумът щеше да е гарантиран.“

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Затрудненията на Хамилтън се задълбочиха и от стратегията за гумите. В последната част той премина към твърдия комплект вместо към предварително планирания втори комплект средно твърди гуми, но натрупаното изоставане вече беше твърде голямо.

„Избрах два комплекта средно твърди гуми, защото смятахме, че твърдата смес няма да работи оптимално. Впоследствие се оказа, че твърдите гуми бяха най-добрите за състезанието. Заради този избор трябваше да стартирам с използвани меки гуми, което се равнява на около две секунди изоставане спрямо пилотите с чисто нови гуми пред мен“, допълни той.

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Късният щурм на пилота на Ферари беше възпрепятстван и от появата на виртуална кола за сигурност, наложена за отстраняването на спрелия болид на Кадилак, управляван от Валтери Ботас. С по-свежите си гуми британецът настигаше Верстапен с почти секунда на обиколка, но периодът на неутрализация сложи край на възможността за атака.

„Без виртуалната кола за сигурност най-вероятно щяхме да направим страхотна битка с Макс в заключителните обиколки. Доволен съм от представянето си зад волана, но ни отне две пълни серии, за да накараме автомобила да завива както трябва. Когато в третия етап темпото се върна, разликата от осем-девет секунди до челото вече беше твърде голяма. Не бива да допускаме подобна загуба на време в бъдеще.“

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Междувременно Шарл Леклер донесе трети пореден подиум за Ферари, но изрази разочарование, че завърши на 13 секунди зад победителя Андреа Кими Антонели.

„Състезанието беше интересно. Стартът беше вълнуващ, както и последвалите битки с Ландо Норис и Макс. В един момент дори повярвах, че победата е възможна, когато видях, че Кими залага на стратегия само с едно спиране. Според нашите изчисления той трябваше да срещне много по-сериозни затруднения с гумите към финала“, сподели монегаскът.

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„Съперникът изобщо не изпита затруднения в края, но състезанието беше наистина интересно. Жалко е само, че останахме на крачка от триумфа“, сподели пилотът след финала.

Тимът на Ферари вече девет поредни кръга няма победа във Формула 1. Въпреки положителните тенденции напоследък, Леклер остава предпазлив дали нарасналото темпо скоро ще донесе първо място.

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„Трудно е да се предвиди кога ще превърнем тази скорост в победа, защото разликите са минимални. Всичко зависи и от пакетите с подобрения, които останалите отбори планират за предстоящите стартове“, обясни монегаскът.

„Усещането в болида обаче става все по-добро. Тези коли са изключително специфични и уникални. Смятам, че в последните две-три състезания открих нещо ключово както в пилотирането, така и в настройките според моя стил. Комбинацията от тези два фактора ни позволи да направим крачка напред и сега се чувствам далеч по-уверен зад волана.“

„Надявам се това скоро да донесе резултат. Както в Сингапур, така и тук, в Остин, бяхме изключително близо. Напълно уверен съм, че ще имаме реален шанс за победа преди края на кампанията“, допълни Леклер.

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Снимки: Gettyimages