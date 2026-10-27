В Хонда имат план за мащабни подобрения за следващия сезон

Японският производител Хонда разкри подробности около стратегията си за въвеждане на два основни пакета технически подобрения през сезон 2027, които да осигурят сериозен напредък за отбора на Астън Мартин във Формула 1.

Новото партньорство между двете страни се сблъска със сериозни трудности по отношение на темпото и надеждността през 2026 година, като основните проблеми бяха свързани с дефицит на мощност, силни вибрации, забавяне при реакцията на турбото и усложнено управление.

Yes, Lewis can do it 💪 Lewis Hamilton put in a shift with successive Qualifying pace laps to catch Lando Norris for P4 😮‍💨 #F1 #USGP https://t.co/po1yQGXzWD — Formula 1 (@F1) October 27, 2026

Ред Бул няма да спасява Астън Мартин от кошмара с Хонда

Чрез механизма ADUO на Хонда ще бъдат разрешени две обновления през 2027 г., което да помогне за стопяване на дистанцията спрямо останалите съперници. В рамките на годината задвижващата система ще бъде преработена, за да осигури по-голяма мощност от двигателя с вътрешно горене и да намали зависимостта от батериите.

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Горивният процес остава едно от слабите места на мотора, но главният инженер Шинтаро Орихара гледа с оптимизъм към предстоящите стъпки. Той вярва, че двойният пакет от нови компоненти, включително този в средата на 2027 г., ще изравни японския концерн и Астън Мартин с водещите тимове.

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„Нуждаем се от конкретни мерки, за да догоним лидерите, и целта ни е да подготвим първите нововъведения още за първия кръг през 2027 година - заяви Орихара в Остин през уикенда. - Дори тогава обаче няма да сме сред фаворитите, затова ни трябва още една крачка. Както вече спомена Ейдриън Нюи, стремежът ни е да направим следващия голям скок в средата на шампионата, например около осмия старт в Монако. Това е нашият план и се придържаме към него. Слабостта ни е процесът на горене, така че се трудим усилено да го усъвършенстваме с оглед на следващия сезон, когато ролята на двигателя с вътрешно горене ще бъде още по-определяща.“

Пълна подкрепа от Астън Мартин

Главният отговорник за представянето на пистата в Астън Мартин Майк Крак коментира и слуховете относно възможно споразумение с Ред Бул Пауъртрейнс за 2028 година при евентуално прекратяване на сътрудничеството с Хонда.

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„Мога единствено да кажа, че ние имаме дългосрочен партньор и това е Хонда - отсече Крак. - Между другото, те записаха своето състезание номер 500 в Остин и вярвам, че ще бъдем заедно, когато спечелим първата си съвместна победа.“

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Снимки: Gettyimages