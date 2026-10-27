Тото Волф обясни защо Мерцедес трябва да помогне на Джордж Ръсел

Шефът на Мерцедес Тото Волф застана категорично зад Джордж Ръсел след неочаквано слабия и непостоянен сезон на британския пилот във Формула 1.

Преди началото на шампионата Ръсел бе сочен от букмейкърите за основен фаворит за титлата и мнозина прогнозираха, че той с лекота ще стигне до първия си триумф. Действителността обаче се оказа съвсем различна – неговият съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели направи впечатляващ поход към върха и 20-годишният състезател е напът да си осигури короната още в предстоящата Гран При на Мексико Сити.

The battles. The view. ✨ The first lap was something to behold! 🤩 #F1 #USGP https://t.co/DPVjSuInG3 — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

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Въпреки горчивото разочарование през тази кампания, Волф е убеден, че Ръсел продължава да бъде сред най-добрите пилоти във Формула 1, макар резултатите му да останаха под очакванията.

„За всички нас в отбора Джордж е шампион. Той е побеждавал във всяка категория, през която е минал - сподели австриецът пред медиите в Остин. - Смятам, че напълно заслужава да бъде поставян сред най-добрите – видяхме го отлично през миналата година. През този сезон обаче наблюдаваме колебливост в представянето. Когато настроим болида по начин, който му пасва, той е изключително бърз. Излезе ли обаче колата от този оптимален работен диапазон, той изпитва сериозни затруднения – може би дори по-големи, отколкото Кими.“

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Ръсел изостава от Антонели?

Реалността показва, че британецът твърде често не успяваше да извлече същия потенциал от болида W17, какъвто демонстрираше Антонели. Макар в определени моменти да бе безапелационен, този сезон британецът прекалено редовно оставаше в сянката на по-младия си съотборник, като към това се добавиха технически повреди и солидна доза лош късмет.

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Only NINE points separate P2 to P5 in the Drivers' Standings! 🤯 #F1 #USGP https://t.co/2U77k4qn2R — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

Анализирайки разликата в темпото – както между двамата състезатели, така и при различните нива на работа на автомобила, Волф разкри, че екипът ще положи максимални усилия съвместно с Ръсел, за да се намали изоставането спрямо Антонели.

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Easy does it 🫨 There were several instances of contact up and down the field on the first lap in Austin ‼️ #F1 #USGP https://t.co/CKd6AG5X2c — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

„Отговорността е изцяло наша - поясни Волф. - Трябва да разберем заедно с него на какво се дължи тази сериозна разлика, защото Джордж не е с три или пет десети по-бавен от Кими. Това просто не отговаря на истината. Въпросът е какво точно в поведението на болида не му допада и как трябва да модифицираме колата и нейните настройки, за да върви бързо. Интелектът, уменията и решителността са налице.“

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Снимки: Gettyimages