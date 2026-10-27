В Ред Бул ще оправят стартовете си чак догодина?

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис потвърди, че трудностите със съединителя на болида RB22 няма да бъдат напълно преодолени преди началото на следващия състезателен сезон във Формула 1. Коментарът му идва след призива на Исак Хаджар за мащабни конструктивни промени след финала на Гран При на САЩ.

Хаджар завърши на шесто място на „Пистата на Америките“ в Остин, но след края на надпреварата подчерта, че механизмът на съединителя е твърде нестабилен и изпитва сериозни проблеми с работните температури, което води до независещи от пилота бавни потегляния.

Watch the start reaction times of Charles and Lewis 👀 They were so close to contact approaching Turn 1 😮 #F1 #USGP @awscloud https://t.co/wzCjgbLgv3 — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

Исак Хаджар иска нов съединител за по-добри стартове

Австрийският тим страда от лоша стартова динамика през цялата настояща кампания. Макс Верстапен и Хаджар редовно губят позиции непосредствено след загасването на светофарите спрямо основните съперници от Ферари, Макларън и Мерцедес.

Мекис поясни пред представители на медиите, че отстраняването на стартовия дефицит е изключително комплексна задача, която засяга почти всяко звено в организацията с изключение на аеродинамичния отдел.

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The battles. The view. ✨ The first lap was something to behold! 🤩 #F1 #USGP https://t.co/DPVjSuInG3 — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

„Стартът е много по-сложен казус, отколкото изглежда. Той обхваща почти всички звена в компанията – двигателя, предавателната кутия, съединителя и редица други елементи. Още от самото начало на сезона видяхме, че не сме еталон при потеглянията. Въпреки че съкратихме част от изоставането, все още не сме на нивото на най-добрите“, заяви шефът на тима.

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„Фактът, че автомобилът ни междувременно стана значително по-добър и водим битки в челото, прави този дефицит още по-болезнен, тъй като съперниците ни са изключително силни. От една страна, вярвам, че до края на годината ще продължим да скъсяваме дистанцията, защото се учим с всяко състезание. От друга страна обаче, знаем отлично, че няма да бъдем най-добрите преди края на сезона, защото това изисква сериозни промени в дизайна и хардуера, които ще видим едва през следващата година“, допълни Мекис.

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Only NINE points separate P2 to P5 in the Drivers' Standings! 🤯 #F1 #USGP https://t.co/2U77k4qn2R — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

Състезателният уикенд в Тексас бе допълнително усложнен и от повтарящи се сривове в радиовръзката, поради които Верстапен и Хаджар на няколко пъти останаха без ясни указания от питуола. Това се оказа второ поредно състезание, в което комуникационната система на Ред Бул прекъсва в хода на сесиите.

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Мекис призна, че раздразнението на Хаджар относно този проблем е напълно оправдано:

„Има истина в думите на Исак. Всички сме разочаровани, че се борим с радиосривове във втори пореден старт. Това прави работата на абсолютно всички много по-трудна. Бихме искали да го оправим максимално бързо, защото радиовръзката е елемент, който би трябвало да работи безотказно, без да изразходва толкова много от нашата енергия. Ако разбирахме проблема напълно, щяхме вече да сме го решили. Трябва да признаем, че конкуренцията се справя по-добре, тъй като чуваме радиата на всички останали, докато ние самите се затрудняваме повече, отколкото би ни се искало.“

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Снимки: Gettyimages