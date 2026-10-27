Лиам Лоусън: Целта ми е да спечеля колкото се може повече точки

Лиам Лоусън обяви, че основният му стремеж до края на сезон 2026 във Формула 1 е да спечели възможно най-много точки, въпреки че все още няма сигурност дали ще остане на стартовата решетка през следващата кампания.

Новозеландският пилот отново бе най-бърз сред тимовете извън лидерите по време на Гран При на САЩ, където завърши на девето място. Пред него се наредиха единствено осемте болида на Мерцедес, Ферари, Ред Бул и Макларън.

Formula 1 driver Liam Lawson shows off his vocals ahead of racing at the United States Grand Prix this weekend 🎤 https://t.co/abgeox2Jw0 — The Athletic (@TheAthletic) October 23, 2026

В Ред Бул ще оправят стартовете си чак догодина?

С този резултат Лоусън за 14-и път влезе в зоната на точките за състава на Рейсинг Булс от 20 възможни случая през годината, включително в три спринтови надпревари. Общият му актив от класирания в топ 10 достига 16, ако се включат и спечелените точки за Ред Бул, където се състезаваше като заместник на контузения Исак Хаджар.

Лоусън е спечелил лъвския дял от активите на Рейсинг Булс — 63 от общо 102 точки за тима. Въпреки стабилните резултати обаче бъдещето му за 2027 година остава неясно.

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Ръководството на Рейсинг Булс в момента обсъжда възможността да промотира претендента за титлата във Формула 2 Никола Цолов на позицията на титулярен пилот. След силния дебютен сезон на Арвид Линдблад неговото място изглежда гарантирано, поради което именно Лоусън би трябвало да освободи своя болид, ако бъде избрана кандидатурата на българския пилот.

Ако отборът се откаже от услугите му, вероятността новозеландецът да намери друг болид за сезон 2027 е малка. Въпреки напрежението, Лоусън остава фокусиран върху представянето си в оставащите стартове.

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В изказване пред медиите в Остин, Лоусън заяви следното относно ситуацията си:

„Определено позицията е добра. Имахме силна година, а до края на шампионата остават едва няколко състезания. Моята цел е ясна — да запиша колкото се може повече точки до края на сезона и ще дам всичко от себе си да го постигна.“

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Снимки: Gettyimages