Гол след гол: 19 попадения в деветия кръг на Елитната група до 17 години

Деветият кръг в Елитната група до 17 години предложи оспорвани двубои и общо 19 попадения. Голове имаше в шест от осемте срещи, а мачовете Септември - Славия и Етър - Лудогорец завършиха при нулеви равенства.

Най-убедителната победа постигна ЦСКА, който се наложи с 3:0 над Арда. Пирин спечели срещу Национал с 3:1, а Академик (Пловдив) победи Левски с 2:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички налични попадения от деветия кръг на първенството. Във видеото не са включени головете от срещата Академик (Пловдив) – Левски поради липса на видеоматериал.

Насладете се на головете от деветия кръг в Елитната група до 17 години!

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