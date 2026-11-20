Безгрешният Септември гостува на втория Локомотив (София) при U18

Безгрешният лидер Септември София гостува на втория в класирането Локомотив София в дербито на 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Двубоят е в събота от 12:00 часа на помощния тревен терен на стадион Локомотив.

Септември спечели всичките си 11 срещи от началото на сезона и оглавява подреждането с 33 точки и голова разлика 44:7. В предишния кръг столичният тим победи Миньор с 2:1.

Локомотив София заема втората позиция с 25 точки. Железничарите постигнаха успех с 3:1 над Янтра 2019 в последния си мач и ще опитат да нанесат първа загуба на лидера.

Друг интересен двубой противопоставя Славия и Ботев Пловдив. Белите са трети с 25 точки и изостават единствено по допълнителни показатели от Локомотив София. Ботев е пети с 20 точки, след като в предишния кръг надделя с 4:1 над Ботев София.

Четвъртият Локомотив Пловдив приема Нефтохимик 1962. Пловдивчани имат 23 точки и идват след категорична победа с 3:0 при гостуването си на Хебър 1918. Нефтохимик е девети с 15 точки.

Дунав и Хебър 1918 се изправят един срещу друг в Русе. Двата отбора са разделени от девет точки, като домакините заемат шестата позиция, а гостите са 12-и.

В Перник Миньор приема Берое. Домакините са на 13-ото място със седем точки, докато старозагорци са десети с 13. Берое влиза в двубоя след победа с 2:1 над Арда.

Арда е домакин на Локомотив Горна Оряховица, а Янтра 2019 приема Национал. В останалата среща Ботев София се изправя срещу Пирин Благоевград.

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