ЦСКА приема Септември в дербито на 12-ия кръг в U17

Лидерът ЦСКА приема Септември в един от най-интересните двубои от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата е в събота от 11:00 часа на стадион ЦСКА Академия Димитър Пенев.

ЦСКА оглавява класирането с 26 точки след осем победи, две равенства и една загуба. В предишния кръг червените победиха Черно море с 3:0.

Септември заема четвъртата позиция с 21 точки. Столичният тим влиза в двубоя след успех с 3:1 над ЦСКА 1948 и при победа може да се доближи само на две точки от лидера.

Вторият Лудогорец приема Хебър. Разградчани имат 23 точки и са допуснали само пет гола от началото на сезона. В предишния кръг те спечелиха с 2:1 при гостуването си на Пирин Благоевград.

Третият Национал гостува на Черно море във Варна. Столичният отбор има 22 точки, докато домакините са десети с 14 и ще опитат да се върнат на победния път след поражението от ЦСКА.

Интересна среща предстои и между Славия и Ботев Пловдив. Двата отбора са разделени само от една точка – Ботев е шести с 18, а Славия е седма със 17. В предишния кръг белите победиха Етър с 1:0, докато пловдивчани завършиха 1:1 с Левски.

Левски приема Пирин Благоевград. Сините са пети с 19 точки, а гостите заемат 12-ата позиция с 13.

Кръгът вече започна с победа на ЦСКА 1948 с 4:1 над Академик Пловдив. С успеха столичният тим събра 20 точки.

В останалите срещи Локомотив Пловдив приема Нефтохимик, а Арда е домакин на Етър.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google