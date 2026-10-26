Хебър с десет души пречупи Нефтохимик при U17

Хебър победи Нефтохимик с 2:1 в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Пазарджиклии стигнаха до успеха на помощния терен на стадион „Георги Бенковски“ с попадение на резервата Виктор Терзов, въпреки че играеха с човек по-малко.

Домакините поведоха в 27-ата минута чрез Йордан Михайлов. Десет минути по-късно Максим Киряков се разписа за Нефтохимик и възстанови равенството, което се запази до почивката.

В 63-тата минута Хебър остана с десет души, след като авторът на първото попадение Михайлов получи директен червен картон.

Въпреки численото си изоставане домакините стигнаха до победен гол. В 80-ата минута Виктор Терзов, появил се в игра десет минути по-рано, намери мрежата на бургазлии за 2:1.

До последния съдийски сигнал Хебър запази преднината си и прибра трите точки.

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