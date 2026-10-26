Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик U17

Хебър с десет души пречупи Нефтохимик при U17

  • 26 окт 2026 | 16:49
  • 155
  • 0
Хебър с десет души пречупи Нефтохимик при U17

Хебър победи Нефтохимик с 2:1 в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Пазарджиклии стигнаха до успеха на помощния терен на стадион „Георги Бенковски“ с попадение на резервата Виктор Терзов, въпреки че играеха с човек по-малко.

Домакините поведоха в 27-ата минута чрез Йордан Михайлов. Десет минути по-късно Максим Киряков се разписа за Нефтохимик и възстанови равенството, което се запази до почивката.

В 63-тата минута Хебър остана с десет души, след като авторът на първото попадение Михайлов получи директен червен картон.

Въпреки численото си изоставане домакините стигнаха до победен гол. В 80-ата минута Виктор Терзов, появил се в игра десет минути по-рано, намери мрежата на бургазлии за 2:1.

До последния съдийски сигнал Хебър запази преднината си и прибра трите точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев освободи Митко Джоров

Ботев освободи Митко Джоров

  • 26 окт 2026 | 14:19
  • 3432
  • 2
Българин ще заеме треньорски пост в Партизан

Българин ще заеме треньорски пост в Партизан

  • 26 окт 2026 | 13:26
  • 7228
  • 0
"Моряците" отново ще се радват на подкрепа от трибуните

"Моряците" отново ще се радват на подкрепа от трибуните

  • 26 окт 2026 | 13:21
  • 982
  • 4
Владо Манчев пое Вихрен

Владо Манчев пое Вихрен

  • 26 окт 2026 | 13:04
  • 1397
  • 5
Ивелин Попов празнува рожден ден

Ивелин Попов празнува рожден ден

  • 26 окт 2026 | 12:17
  • 1434
  • 6
ЦСКА поздрави Каталин Иту

ЦСКА поздрави Каталин Иту

  • 26 окт 2026 | 11:10
  • 989
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:0 Славия

Локомотив (Пд) 0:0 Славия

  • 26 окт 2026 | 17:00
  • 2459
  • 4
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 4382
  • 2
Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

  • 26 окт 2026 | 14:47
  • 5539
  • 5
Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
  • 19254
  • 13
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 19702
  • 52
Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

  • 26 окт 2026 | 16:24
  • 2040
  • 2