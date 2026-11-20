Марек с кадрови проблеми преди гостуването в Разград

С известни проблеми около състава замина отборът на Марек за гостуването си на Лудогорец II. Мачът е в събота от 14:30 ч. на базата "Гнездо на орли" в Разград.

Извън групата за двубоя остават наказаните Николай Пляков и Николай Ганчев, които имат да изтърпяват санкции за по една среща. Със сериозна травма е Александър Дюлгеров, проблем има и Преслав Георгиев. С отбора не тренира и възстановяващият се от операция Християн Джаджаров, но изтече ангажиментът на Даниел Кирилов с юношеския национален отбор.

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За новия старши треньор на Марек Александър Александров това ще бъде втори мач, макар той и в миналия кръг да наблюдава срещата от трибуните, заради наказание от времето на предишния му тим ЦСКА 1948.

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