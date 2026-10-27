Два ранни гола поведоха ЦСКА към класика над Арда при U17

ЦСКА победи Арда с 3:0 в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се изигра в Академия „Димитър Пенев“ в София, а точни за домакините бяха Георги Киров, Максим Палиев и Николай Андреев.

„Червените“ започнаха успешно и поведоха още в петата минута чрез Киров. В 19-ата Палиев удвои преднината на столичани, които се оттеглиха на почивката с аванс от два гола.

След подновяването на играта резултатът остана непроменен до 90-ата минута. Тогава Андреев отбеляза третото попадение за ЦСКА и оформи крайното 3:0.

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