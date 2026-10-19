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Гол след гол: 35 попадения в осмия кръг на Елитната група до 17 години

  • 19 окт 2026 | 18:40
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Осмият кръг в Елитната група до 17 години предложи истинско голово шоу. В осемте двубоя бяха отбелязани общо 35 попадения, като във всяка среща имаше поне по два гола.

Най-убедителната победа постигна Лудогорец, който надви Академик (Пловдив) с 8:0. Национал спечели головия сблъсък с Ботев (Пловдив) с 4:3, а Локомотив (Пловдив) и Етър завършиха наравно 3:3.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от осмия кръг на първенството.

Насладете се на головете от осмия кръг в Елитната група до 17 години!

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