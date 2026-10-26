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Два гола на Кръстев не стигнаха на ЦСКА 1948 срещу Черно море

  • 26 окт 2026 | 16:58
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Два гола на Кръстев не стигнаха на ЦСКА 1948 срещу Черно море

ЦСКА 1948 и Черно море завършиха наравно 2:2 в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се изигра на терена на ВТУ „Тодор Каблешков“ в София, а варненци на два пъти заличаваха изоставане в резултата.

Домакините поведоха в 33-тата минута чрез Явор Кръстев и запазиха минималния си аванс до почивката.

В 50-ата минута Явор Маринов възстанови равенството, но само осем минути по-късно Кръстев отбеляза второто си попадение в срещата и отново изведе „червените“ напред.

Черно море стигна до нов изравнителен гол в 73-тата минута, когато Юлиян Димитров се разписа за 2:2. До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и двата отбора си поделиха точките.

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