Два гола на Петров донесоха победа на Академик над Левски при U17

Академик (Пловдив) победи Левски с 2:1 в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се изигра на изкуствения терен „Арена Айсберг“ в Пловдив, а Александър Петров отбеляза и двете попадения за домакините.

Петров откри резултата още в третата минута, а в 25-ата отново намери мрежата на „сините“ и удвои преднината на пловдивчани. Така Академик се оттегли на почивката с аванс от два гола.

Левски намали изоставането си в 73-тата минута чрез Мартин Реджебов и върна интригата в заключителната част на срещата.

До последния съдийски сигнал обаче домакините запазиха преднината си и прибраха трите точки.

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