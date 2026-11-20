Документалният филм за Локомотив (Пд) ще бъде на световно ниво, частите са четири

Фондация “100 години Локомотив Пловдив” официално представи трейлъра на документалния филм посветен на “черно-белите” по случай вековния юбилей на клуба.

Режисьорът Илиян Джевелеков разкри, че той ще бъде съставен от четири части, като всяка една от тях ще бъде по 55 минути. Запалянковците на “смърфовете” ще могат да изгледат една от тях на предстоящата “Черно-бяла” Коледа. Тя ще се състои на 5 декември в зала “Сила”.

Освен Джевелеков на събитието присъстваха още представителите на фондация „100 години Локомотив Пловдив“ Петър Георгиев и Алис Аведикян, както и легендата на „черно-белите“ Христо Бонев.

„Имах една идея този филм да бъде със слоган „100 години в 100 минути“. Започнах работата по монтажа и когато стигнах до 170-та минута, разбрах, че повече не мога да махам от този материал, защото всичко това е важно. Така дойде идеята, която ме доведе до днешния резултат – имаме си първия в България документален сериал за историята на Локомотив Пловдив. Четири серии по 55 минути, които са нашата Библия.

Разказана е без да има излишна минута. Никога не съм говорил добри думи за това, което самият аз съм правил, но ще си позволя да кажа, че разполагаме с един много добър продукт, който е на световно ниво“, заяви Джевелеков и уточни, че след премиерата в зала „Сила“ сериалът ще бъде качен в платформата „NETERRA.TV“, на която ще се разпространява”, заяви още Джевелеков.

Легендарният Христо Бонев направи кратък коментар за трудната ситуация, в която се намират “черно-белите”:

„Няма да крия, че в последните два месеца ме вълнуват много неща, свързани с бъдещето на Локомотив Пловдив. Мъчно ми е за това, което преживяваме. Сигурен съм, че утрешните успешни дни ще дойдат много скоро, тъй като ние сме хора, които сме обединени и знаем за какво се борим.

Черно-бялата общност е собственик на Локомотив. Затова мисля, че ще се намерят хора, които да осигурят утрешния ден, защото Локомотив не може да загине“, категоричен бе Христо Бонев.

От Фондацията пък публикуваха и официалния трейлър на филма:

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