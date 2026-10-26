Пирин надви Национал в мач с червен картон и късни голове при U17

Пирин победи Национал с 3:1 в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се изигра на стадион „Рилци“ в Благоевград, а гостите завършиха с десет души след изгонването на Венцислав Йончев.

„Орлетата“ поведоха в 19-ата минута чрез Александър Христов. Попадението остана единствено през първата част и домакините се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

В 64-тата минута Национал остана с човек по-малко, след като Йончев получи втори жълт картон. Седем минути по-късно Юри Каменаров удвои преднината на Пирин.

В добавеното време двата отбора си размениха по още едно попадение. Влезлият в игра в 87-ата минута Станислав Атанасов направи резултата 3:0 в 90+3-тата, а минута по-късно Александър Станчев се разписа за Национал и оформи крайното 3:1.

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