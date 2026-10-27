Два бързи гола донесоха дербито на Локо (Пловдив) срещу Ботев при U17

Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Пловдив) с 2:0 като гост в градското дерби от деветия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се изигра на Футболен комплекс „Ботев 1912“, а „черно-белите“ стигнаха до успеха с две попадения в рамките на две минути.

Мирослав Минчев откри резултата в 14-ата минута, а в 16-ата Дмитрий Хорозов удвои преднината на гостите. Така Локомотив се оттегли на почивката с аванс от два гола.

Задачата на „канарчетата“ стана още по-трудна в 56-ата минута, когато Владимир Николов получи втори жълт картон и остави домакините с десет души.

До последния съдийски сигнал нови попадения не паднаха и Локомотив запази преднината си, за да прибере трите точки от пловдивското дерби.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google