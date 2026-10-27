Верстапен се доближи до топ 200 на най-богатите в Нидерландия

Звездата на Ред Бул във Формула 1 Макс Верстапен продължава да трупа огромни финансови активи, като тази година отново отбелязва сериозен скок в класацията на най-богатите нидерландци „Quote 500“.
Със състояние, оценявано на близо 310 милиона евро, състезателят се изкачва до 224-то място в подреждането. За сравнение, през миналата година той заемаше 264-та позиция с приблизително 260 милиона евро.
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Верстапен заработва около 70 милиона евро годишно от участието си във Формула 1, което го утвърждава като най-високоплатения пилот на решетката. След него се нарежда Люис Хамилтън с годишни доходи от около 54 милиона евро.
Ежегодното издание на „Quote 500“ има и нов лидер на върха в лицето на крипто магната Жан-Луи ван дер Велде, чието богатство се изчислява на 26 милиарда евро.
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По този начин Ван дер Велде детронира Шарлийн де Карвальо-Хайнекен — дъщеря на създателя на пивоварната компания „Хайнекен“ Фреди Хайнекен, която остава на престижното второ място с капитал от 13 милиарда евро.
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Снимки: Gettyimages