Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Верстапен се доближи до топ 200 на най-богатите в Нидерландия

  • 27 окт 2026 | 12:15
  • 416
  • 0

Звездата на Ред Бул във Формула 1 Макс Верстапен продължава да трупа огромни финансови активи, като тази година отново отбелязва сериозен скок в класацията на най-богатите нидерландци „Quote 500“.

Със състояние, оценявано на близо 310 милиона евро, състезателят се изкачва до 224-то място в подреждането. За сравнение, през миналата година той заемаше 264-та позиция с приблизително 260 милиона евро.

Как ще се отрази „Златната топка“ на Хари Кейн на Формула 1?
Как ще се отрази „Златната топка“ на Хари Кейн на Формула 1?

Верстапен заработва около 70 милиона евро годишно от участието си във Формула 1, което го утвърждава като най-високоплатения пилот на решетката. След него се нарежда Люис Хамилтън с годишни доходи от около 54 милиона евро.

Ежегодното издание на „Quote 500“ има и нов лидер на върха в лицето на крипто магната Жан-Луи ван дер Велде, чието богатство се изчислява на 26 милиарда евро.

От Ред Бул обещаха анализ на стратегията на Верстапен след оплакването му в Остин
От Ред Бул обещаха анализ на стратегията на Верстапен след оплакването му в Остин

По този начин Ван дер Велде детронира Шарлийн де Карвальо-Хайнекен — дъщеря на създателя на пивоварната компания „Хайнекен“ Фреди Хайнекен, която остава на престижното второ място с капитал от 13 милиарда евро.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Остин отчетоха рекордна посещаемост на Гран При на САЩ

В Остин отчетоха рекордна посещаемост на Гран При на САЩ

  • 26 окт 2026 | 20:24
  • 1696
  • 0
Планът за експресно възстановяване на Хорхе Мартин преди Гран При на Малайзия

Планът за експресно възстановяване на Хорхе Мартин преди Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2026 | 19:52
  • 2390
  • 2
Дукати: Априлия може да спечели всяко състезание до края на сезона

Дукати: Априлия може да спечели всяко състезание до края на сезона

  • 26 окт 2026 | 17:58
  • 1320
  • 0
За Мерцедес ще е много трудно да спечели конструкторската титла в Мексико

За Мерцедес ще е много трудно да спечели конструкторската титла в Мексико

  • 26 окт 2026 | 16:45
  • 4812
  • 1
Джордж Ръсел иска обстоен анализ от Мерцедес след разочарованието в САЩ

Джордж Ръсел иска обстоен анализ от Мерцедес след разочарованието в САЩ

  • 26 окт 2026 | 16:16
  • 1157
  • 0
Бриджстоун има интерес към завръщане във Формула 1

Бриджстоун има интерес към завръщане във Формула 1

  • 26 окт 2026 | 15:53
  • 733
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 7825
  • 37
БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

  • 27 окт 2026 | 10:52
  • 8838
  • 42
Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 13085
  • 2
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 18920
  • 78
Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

  • 27 окт 2026 | 00:53
  • 20438
  • 59
Белгийски гранд следи звезда на Левски

Белгийски гранд следи звезда на Левски

  • 27 окт 2026 | 08:04
  • 16818
  • 5