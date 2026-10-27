Хелмут Марко инвестира в AI, който дава възможност на мъртвите да говорят

Бившият моторспорт съветник на Ред Бул Хелмут Марко подкрепи австрийския стартъп „Lebensstimmen“, известен на международния пазар като „Words That Remain“. Компанията разработва технологично решение, което позволява на потребителите да създават персонални прощални съобщения, предназначени за излъчване след тяхната смърт.

Иновативното начинание бе официално представено на медийно събитие във Виена. На пресконференцията Марко застана редом до основателите на проекта и енорийския свещеник на катедралата „Свети Стефан“ Тони Фабер.

Helmut Marko backs bizarre AI venture to let the dead speak via Lebensstimmen startup According to Helmut Marko himself, it offers a very unique opportunity for the last will, and also the possibility that the one who died speaks personally at his funeral 📰 @speedcafe https://t.co/MnROpteWaR — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) October 27, 2026

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Платформата, базирана на изкуствен интелект и дигитални аватари, дава възможност на всеки приживе да подготви своите обръщения, като сам определи получателите и конкретните обстоятелства за тяхното предаване. Системата предлага дори опцията починалият символично да говори пред опечалените по време на собственото си погребение.

По време на представянето победителят в Льо Ман през 1971 година сравни своето ново бизнес начинание с ролята на технологиите в автомобилния спорт.

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„Този проект залага на изключително нови технологии, предимно изкуствен интелект. Той разкрива уникална възможност за изразяване на последната воля, както и шанс починалият да се обърне лично към присъстващите на своето погребение. Зад инициативата стоят висококвалифицирани специалисти както в техническо, така и в юридическо отношение, а пазарният потенциал е глобален. В моторните спортове нищо не се оставяше на случайността – те се развиваха благодарение на смелостта новите технологии да се използват последователно в полза на човека. Точно такова отношение разпознавам и в „Lebensstimmen“, сподели Марко.

Сред ключовите елементи на проекта е и „Fabertar“ – виртуален оратор, разработен съвместно с пастор Фабер. Функцията е предназначена да осигурява възпоменателни речи, когато близките изявяват такова желание или липсва традиционен оратор, без да цели изместването на стандартните религиозни и траурни ритуали.

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Според създателите посланията, генерирани с изкуствен интелект, ще стъпват изцяло върху автентична информация от реални хора, ще преминават през човешки контрол и ще бъдат ясно обозначени като дигитално съдържание. За спазването на поверителността и сигурността на личните данни са привлечени специализирани правни и технически партньори.

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Подобна инвестиция бележи неочакван нов курс за Марко, който напусна Ред Бул в края на 2025 година след повече от две десетилетия в ролята на водеща фигура в организацията. Като ръководител на програмата за млади пилоти той имаше решаващ принос за изграждането на редица звезди във Формула 1, сред които Себастиан Фетел и Макс Верстапен.

След оттеглянето си австриецът запази дистанция от публичния живот, макар че наскоро името му отново влезе в заглавията покрай коментарите за бъдещето на Лиъм Лоусън в Рейсинг Булс и твърденията на бившия шеф на Ред Бул Кристиан Хорнер в неговата автобиография. Финансовите параметри на инвестицията на Марко в компанията остават тайна.

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Снимки: Gettyimages