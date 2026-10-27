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Белгийски гранд следи звезда на Левски

  • 27 окт 2026 | 08:04
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Белгийският Андерлехт следи халфа на Левски Сержиньо. Мачове на португалеца до Нова година ще бъдат наблюдавани от скаути на клуба, пишат местните медии. Прекалено рано е обаче да се коментира дали през януари би се стигнало до трансфер, добавят те.

Към момента Сержиньо е основен футболист в състава на Хулио Веласкес и надали сините ще са съгласни да се разделят с него. Той бе привлечен на „Герена“ през лятото. За правата на полузащитника бяха платени 1 милион евро на Санта Клара. Той веднага се наложи като титуляр. Португалецът е много работоспособен и навърта сериозен километраж независимо дали действа като плеймейкър, или е върнат по-назад в халфовата линия. Той има тънък пас, а и силен и точен удар. От началото на кампанията е вкарал 4 гола.

През зимата желанието на Левски ще е да се подсили сериозно, а не да се раздели с ключов играч срещу добра сума. Клубът следи играчи за няколко позиции. Приоритетно се гледат футболисти за върха на атаката, десни крила и централни защитници. Оглежда се и пазарът за класен вратар. Очаква се поне две попълнения да акостират на „Герена“.

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Снимки: Sportal.bg

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