Чаканият нов директор в Левски се сбогува с Комо

Филаделфо Апаро, който се очаква да заеме висок пост в Левски, официално се сбогува с Комо. Очаква се той да поеме една доста сериозна дейност на "Герена" – връзките с партньорите и търсенето на такива.

Валери Божинов обяви нов директор в Левски

"Чао, Комо! Както се случва с всички хубави неща, идва моментът за сбогуване. Трябва да призная – странно ми е да напиша тези думи. През изминалите години ти беше много повече от професионален опит. Беше важна част от живота ми, изпълнена с предизвикателства, емоции, постижения и хора, които оставиха трайна следа. Имах щастието да преживея една необикновена глава от историята на Комо.



Промоцията в Серия А, завръщането в елита, вълшебното пътешествие към Шампионската лига, нарастващият ентусиазъм около клуба и възможността всеки ден да допринасям за изграждането на нещо наистина специално. Имаше незабравими мигове, трудни дни, предизвикателства, които изглеждаха непосилни, и постижения, заради които си заслужаваше всяко усилие", написа Филаделфо Апаро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google