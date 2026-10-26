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Чаканият нов директор в Левски се сбогува с Комо

  • 26 окт 2026 | 09:18
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Чаканият нов директор в Левски се сбогува с Комо

Филаделфо Апаро, който се очаква да заеме висок пост в Левски, официално се сбогува с Комо. Очаква се той да поеме една доста сериозна дейност на "Герена" – връзките с партньорите и търсенето на такива.

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"Чао, Комо! Както се случва с всички хубави неща, идва моментът за сбогуване. Трябва да призная – странно ми е да напиша тези думи. През изминалите години ти беше много повече от професионален опит. Беше важна част от живота ми, изпълнена с предизвикателства, емоции, постижения и хора, които оставиха трайна следа. Имах щастието да преживея една необикновена глава от историята на Комо.

Промоцията в Серия А, завръщането в елита, вълшебното пътешествие към Шампионската лига, нарастващият ентусиазъм около клуба и възможността всеки ден да допринасям за изграждането на нещо наистина специално. Имаше незабравими мигове, трудни дни, предизвикателства, които изглеждаха непосилни, и постижения, заради които си заслужаваше всяко усилие", написа Филаделфо Апаро.

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