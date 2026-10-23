Левски се прибира в България след успеха в Чехия

Отборът на Левски се прибира в България днес, след като снощи постигна ценна победа с 2:1 при гостуването си на Виктория (Пилзен) в третия кръг от основната фаза на Лига Европа, предаде репортер на Sportal.bg.

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Чартърният полет на „сините“ от Чехия към България е планиран за днес от 14:00 часа. Така футболистите на Хулио Веласкес ще се завърнат у дома след успешното си европейско гостуване.

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Левски стигна до успеха на стадион „Доосан Арена“ с 2:1 и записа важни три точки в турнира.

Победата е сериозен импулс за столичани, които продължават участието си в европейската надпревара с повишено самочувствие.

След прибирането си в България отборът ще насочи вниманието си към следващите предизвикателства във вътрешния шампионат. На 27 октомври „сините“ гостуват на Арда в мач от 12-ия кръг на efbet Лига, който е насрочен за 19:30 часа.

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