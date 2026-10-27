Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - Левски

Oтборът на Левски гостува на Арда (Кърджали) в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Арена Арда" в Кърджали стартира в 19:30 часа, а главен съдия ще бъде Геро Писков. За системата ВАР ще отговаря Волен Чинков.

"Сините" се завръщат към битката в първенството след страхотната победа с 2:1 над Виктория (Пилзен) в Лига Европа. Евертон Бала и Рейналдо донесоха първия успех на столичани в основната фаза на турнира, с който отборът събра четири точки след три изиграни срещи. Сега целта пред тима на Хулио Веласкес е да продължи с победите и в родния елит.

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Левски продължава без поражение в шампионата, като в първите си десет мача записа девет победи и едно равенство. Столичани имат 28 точки при голова разлика 23:4, а в последния си двубой за първенство спечелиха гостуването на Черно море с 2:0.



Испанският треньор на "сините" обаче бе категоричен, че европейската победа е оставена на заден план. Хулио Веласкес постави акцент върху концентрацията и способността на футболистите да превключат към следващото изпитание.

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"Напълно сме забравили мача от четвъртък и изцяло сме фокусирани в следващия мач. Аз смятам, че това е правилната нагласа. Трябва да имаме правилната нагласа, за да контролираме емоциите и тези ситуации. Независимо дали си победил или загубил, на следващия ден вече трябва да мислиш за следващия мач. Винаги трябва да се менажира отбора след подобен момент. Трябва да имаш правилен манталитет и като гледам играчите знам, че те го имат", заяви специалистът.

Кадровите проблеми пред "сините" остават свързани с Радослав Кирилов, Асен Митков и Гашпер Търдин.

Арда влиза в срещата със 17 точки от 11 шампионатни мача – пет победи, две равенства и четири загуби. Тимът на Александър Тунчев ще търси силно представяне срещу шампионите, след като в последните си пет срещи за първенство записа един успех, едно равенство и три поражения.



В последния си официален двубой футболистите на Арда спечелиха с 2:1 гостуването на Спартак (Пловдив) за Купата на България. Попаденията отбелязаха Адама Траоре и Станислав Иванов.

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Последната среща между Арда и Левски завърши с победа на столичани с 1:0 на "Герена" през април.

АРДА – ЛЕВСКИ

Стадион: "Арена Арда", Кърджали

Главен съдия: Геро Писков

Начало: 19:30 часа

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