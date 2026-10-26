Левски пусна в продажба мини копие на 27-ата шампионска титла

Левски пусна в продажба мини копие на 27-ата шампионска титла, спечелена от "сините" през сезон 2025/26. Колекционерският трофей, който е изработен в лимитирана серия от 127 броя, струва 79 евро.

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"27 е магическо число за всеки левскар. 27-ата титла се прибра у дома през май. Вече може да имате частица от този триумф. И то не каква да е, а абсолютно точно копие на шампионската купа, изработено от същия материал.

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Тя е висока точно… 27 сантиметра. Това не е просто сувенир. Това е колекционерски артикул, който ще бъде изработен в лимитирана номерирана серия от 127 броя. Това е частица от историята, която да напомня на всеки един от вас, че и той има участие и заслуга. Защото заради всички вас Левски не просто го има, а е на върха", написаха от "Герена".

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