Планът за експресно възстановяване на Хорхе Мартин преди Гран При на Малайзия

Борбата за световната титла в MotoGP срещу Марк Маркес поначало е изключително трудна задача, но предизвикателството пред Хорхе Мартин стана още по-сложно след тежкото му падане по време на спринта в Австралия.

Инцидентът настъпи в разгара на оспорван дуел между двамата, продължил седем обиколки и половина. След падането в зоната за сигурност на осми завой на пистата „Филип Айлънд“, Мартин получи фрактура на лъчевата кост в близост до китката. Първоначалните опасения бяха, че шансовете му за шампионския трофей са прекършени, но събитията в следващите часове дадоха повод за оптимизъм.

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На първо място, направеният скенер в клиника в Мелбърн в събота вечер отхвърли съмненията за допълнително счупване на лакътната кост на същата дясна ръка. Изследването показа също, че фрактурата на радиуса е без разместване, което премахна необходимостта испанецът да се прибира спешно в родината си за операция.

Вторият ключов фактор се оказа лошото време на австралийското трасе, което доведе до отмяна на основното състезание в неделя. Мартин така или иначе нямаше медицинско разрешение да стартира, а анулирането на надпреварата попречи на Маркес да увеличи аванса си на върха в класирането. След победата си в спринта състезателят на Дукати води с 10 точки пред Мартин, докато третият в подреждането Марко Бедзеки изостава с 50 пункта.

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Тези обстоятелства мотивираха световния шампион от 2024 година да направи всичко по силите си, за да застане на стартовата решетка в Малайзия този уикенд и да запази шансовете си за втора корона в кралския клас. Задачата е изключително трудна и болезнена, но програмата за неговото възстановяване вече се изпълнява.

В основата на този план стои четиридневен протокол, изготвен от Айтор Томас – физиотерапевт на агенция Playmaker, която представлява както Мартин, така и Педро Акоста. Пилотът пристигна в Куала Лумпур с полет от Мелбърн още в понеделник, където веднага започна работа с доверен специалист по указанията на Томас, преди самият той да се присъедини към екипа във вторник.

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„Ще разделим възстановителния процес на два етапа. Първият е насочен към овладяване на отока и третиране на костната травма с цел възстановяване на подвижността, силата и функционалността на ръката. Това ще постигнем чрез криотерапия и мануална терапия“, заяви Томас пред изданието motorsport.com.



„Паралелно с това ще стимулираме регенерацията на костта чрез магнетотерапия, за да може тя постепенно да се укрепи. Ако впоследствие получи разрешение да се качи на мотора, ще приложим специален протокол с фокус върху китката, минимизиране на подуването и контрол на болката“, допълни физиотерапевтът.

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Евентуалното поставяне на обезболяваща инжекция ще бъде решено на по-късен етап според усещанията на пилота на Априлия. Засегнатото място ще бъде укрепено с кинезиотейп, а производителят на екипировка Alpinestars ще модифицира дясната му ръкавица, за да се избегне притискане от закопчалката.

Графикът на мадридчанина от понеделник до четвъртък е изцяло подчинен на почивка и процедури. В четвъртък по обяд медицинският щаб на шампионата, ръководен от д-р Анхел Чарте, ще извърши обстоен преглед и ще прецени дали да допусне Мартин до първата свободна тренировка в петък. По традиция окончателното решение за целия състезателен уикенд ще бъде взето след края на тази сесия.

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От лагера на пилота подхождат с повишено внимание към ситуацията. Дясната китка понася огромно натоварване при управлението на мотоциклет от MotoGP, тъй като контролира газта и предната спирачка, а същевременно поема тежестта на тялото при резките спирания и ускорения. Тежките климатични условия в Малайзия – високите температури и изключителната влажност – допълнително усложняват мисията на Мартин.

Отборът на Априлия има голямо желание неговият пилот да вземе участие в състезанието на „Сепанг“, но ръководството на базирания в Ноале производител набляга на необходимостта от изключително внимание.

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„Ще подхождаме ден за ден и ще наблюдаваме състоянието на Хорхе в следващите часове и дни. Ние сме изцяло зад него, но сме наясно, че подобни ситуации крият огромни рискове и са изключително сложни.



„Никой няма нужда да му напомня какъв е залогът, защото той самият го осъзнава отлично. Точно затова не го притискаме по никакъв начин. Каквото и решение да вземе, ние ще застанем зад него. В такива моменти здравето винаги е на първо място“, коментира говорител на тима.

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Снимки: Gettyimages