Шефът на MotoGP отива в Катар, за да се вземе решение за състезанието другата седмица

Спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета ще посети Доха тази седмица, за да потърси категорични гаранции, че провеждането на Гран При на Катар през следващата седмица ще бъде напълно безопасно.

All together for one final roar at Phillip Island 🥹❤️ #AustralianGP 🇦🇺 | #MotoGP https://t.co/ChhhqTzPXW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

Несигурността около надпреварата в Катар, която бе отложена от април за уикенда от 6 до 8 ноември заради войната в Иран, остава висока на фона на ескалиращия конфликт в региона. През последните седмици Саудитска Арабия бе обект на нападения срещу гражданска инфраструктура от страна на бунтовниците хути, което накара редица правителства да препоръчат на своите граждани да избягват пътувания в региона, освен при неотложна необходимост.

От MotoGP продължават да настояват, че състезанието в Катар ще се състои по план, за да завърши настоящата поредица от три поредни състезателни уикенда. Въпреки това промяна в плановете в последния момент не е изключена. По време на Гран При на Австралия се проведе тайна среща между състезателите, на която по-голямата част от тях гласуваха против пътуването.

Две трети от пилотите в MotoGP са против да карат в Катар

Впоследствие пилотите поставиха своите изисквания към заместник-главния изпълнителен директор Карлос Еспелета за осигуряване на безопасността, ако събитието се състои. Според информация на изданието GPOne, Еспелета ще отпътува за Доха още тази седмица, преди старта за Гран При на Малайзия, за да обсъди ситуацията на място.

Провеждането на Гран При на Катар е от изключителна финансова важност за целия шампионат, но реализирането му крие риск за персонала в падока. Евентуална ескалация на военните действия по време на престоя на кервана в Катар може да блокира отборите при евентуално затваряне на въздушното пространство. Това не само би застрашило човешки животи, но и би повлияло сериозно на финалните два кръга от сезона в Португалия и Валенсия.

Можеше ли Гран При на Австралия да бъде отложена за понеделник?

На този етап развръзката зависи изцяло от организаторите. Главният изпълнителен директор на Априлия Масимо Ривола коментира темата на пистата „Филип Айлънд“:

„Ако организаторът ни увери, че условията са безопасни за състезание, ние просто ще караме. Не сме в позиция да кажем, че няма да отидем. Към момента няма причина за отмяна. Може би утре ситуацията ще се промени, но днес е така“, каза италианецът.

Ако състезателите обаче не получат нужните гаранции за сигурност, те може да прибегнат до бойкот на събитието, тъй като провеждането на състезание без тяхно участие е невъзможно.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages