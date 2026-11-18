Бъдеще под въпрос: Какво стои зад оттегленото съобщение за правилата във Формула 1 за 2030 година?

Когато папският конклав се събира за избор на нов глава на Римокатолическата църква, изходът от гласуването традиционно се оповестява чрез дим от комина на Сикстинската капела: белият дим символизира успешно решение, докато черният означава нов кръг от преговори. Тази вековна традиция датира от тринадесети век, когато кардиналите заседават цели три години след смъртта на Климент Четвърти, което принуждава местните вярващи да ги заключат в двореца на хляб и вода.

Тази аналогия изникна спонтанно след дългоочакваната среща в понеделник между производителите на задвижващи системи, Международната автомобилна федерация (ФИА) и притежателите на търговските права на Формула 1. Поводът беше обсъждането на следващото поколение двигатели, а модерният еквивалент на белия дим дойде под формата на публикация в Инстаграм от президента на ФИА Мохамед бин Сулайем.

Президентът на ФИА пак променя правилата, за да остане по-дълго на власт

„Вие попитахте, ние ви чухме. Осемцилиндровите двигатели се завръщат скоро“, написа Бин Сулайем под графично изображение с логото на ФИА, визуализиращо звукови вълни и съпроводено от рева на високооборотен осемцилиндров мотор.

Само броени минути по-късно обаче димът отново почерня. Съобщението в Инстаграм, както и свързаните публикации в останалите официални канали на федерацията, бяха светкавично изтрити, оставайки запазени единствено на екранни снимки от най-бързите потребители.

Бин Сулайем е сред най-отявлените привърженици не само на завръщането към по-автентичните състезателни агрегати в сравнение с настоящите шестцилиндрови турбо-хибриди, но и на по-ранното въвеждане на промените. Макар съотношението между електрическата енергия и мощността от двигателите с вътрешно горене да се променя през идните два сезона, базовата концепция по план трябваше да остане в сила до 2031 година.

Президентът на ФИА пак заговори за връщането на V8 моторите във Формула 1

По-рано през сезона ръководителят на федерацията заяви открито стремежа си да наложи новата генерация мотори още през 2030 година, заявявайки готовност да използва всички възможни правомощия за тази цел. Определянето на техническия регламент във Формула 1 обаче не е единствено в прерогативите на президента на ФИА. За да влезе в сила, подобна мащабна реформа изисква съгласието и на останалите заинтересовани страни, обвързани с търговското споразумение „Конкорд“.

За постигането на реална промяна Бин Сулайем се нуждае от пълен консенсус между управляващия орган, отборите, автомобилните концерни и притежателя на търговските права. Сближаването на позициите на толкова много конкурентни страни винаги е изключително сложен и продължителен процес. Именно в тази светлина следва да се разглеждат както първоначалните съобщения, така и тяхното скоропостижно премахване.

Според източници от проведените разговори е било постигнато принципно съгласие за използването на 2.1-литрови осемцилиндрови турбодвигатели с намален капацитет на електрическия компонент. Дори тази рамка е плод на сериозен компромис, тъй като първоначалното желание на Бин Сулайем бе насочено към атмосферни осемцилиндрови агрегати със символична електрическа помощ, наподобяваща системата за рекуперация на кинетичната енергия (КЕРС), въведена през 2009 година.

Президентът на ФИА обяви кога Формула 1 ще се върне към V8 моторите

Идеята на президента на федерацията е, че опростяването на технологията води до цялостен положителен ефект: намаляване на разходите за разработка и производство, което би позволило навлизането на независими доставчици, както и по-ниско тегло на агрегатите. Това от своя страна би направило възможно намаляването на минималното тегло на самите болиди.

Подобен подход обаче срещна сериозен отпор от автомобилните производители, чиито интереси също не са напълно единни. Компании като Форд и Кадилак, фокусирани основно върху пазара в Съединените американски щати, са подкрепили премахването на турбокомпресорите и запазването на по-умерен, но все пак значим електрически компонент. От друга страна, производители като Ауди и Хонда категорично настояват за запазване на силната хибридизация и отхвърлят изцяло идеята за връщане към чисто атмосферни двигатели.

Добавянето на два допълнителни цилиндъра не среща толкова силни възражения, тъй като осемцилиндровите мотори все още имат стабилно присъствие на редица ключови автомобилни пазари. От чисто състезателна гледна точка шестцилиндровите мотори предлагат далеч по-незапомнящ се звук заради специфичния си ред на запалване, независимо от приглушаването, причинено от системите за принудително пълнене.

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Вероятният бъдещ компромис включва запазване на турбокомпресорите, но с по-малки размери и по-ниско налягане, което ще ограничи забавянето при подаване на газ. Максималната мощност на електромотора се очаква да бъде редуцирана от настоящите 350 киловата на 100 киловата в стандартен режим на движение, като ще бъдат предвидени допълнителни 100 киловата за улесняване на изпреварванията.

Въпреки очертаната рамка стана ясно, че част от участниците в срещата са напуснали залата с различни впечатления от тези на ФИА относно окончателните договорености. Това разминаване не означава непременно провал на преговорите, но ясно очертава липсата на пълно единодушие в ключовия момент, в който бъдещият облик на Формула 1 трябва да бъде окончателно фиксиран.

Всички автомобилни производители изглежда са на едно мнение по ключов въпрос: нужна им е пълна яснота до края на настоящата година, за да разполагат с достатъчно време за разработка преди планираното въвеждане на новите правила през 2030 г.

Доменикали: Шансът за връщане на V8 двигателите е много голям

С тази цел Международната автомобилна федерация (ФИА) планира да представи окончателната регулаторна рамка за 2030 г. на заседанието на Световния съвет за моторен спорт, което ще се проведе в Шанхай на 10 декември. Това одобрение обаче би било просто формалност, тъй като същинското споразумение трябва да бъде постигнато още преди тази дата.

Прибързаният оптимизъм през изминалата седмица подсказва, че консенсусът е изключително близо и официалните съобщения вероятно са написани, макар бутонът за изпращане все още да не е натиснат. Може би заинтересованите страни трябва да бъдат затворени в някой дворец само на хляб и вода, докато най-накрая не постигнат пълно единодушие?

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Снимки: Gettyimages