Тайланд, Замбия и Палестина изпревариха България - скоро може и да нямаме глас за Златната топка

Българският национален отбор по футбол падна с още три места в ранглистата на ФИФА след пораженията от Исландия (0:5) и Естония (1:2). “Трикольорите” се смъкнаха на 93-та позиция, а пред нас минаха Тайланд, Замбия и Палестина.

Ако продължим със свободното падане, скоро няма да имаме право на глас при определяне на носителя на Златната топка. Там гласуват представители на държави, които са в топ 100 на света.

Иначе Испания запази първото си място в ранглистата въпреки загубата с 2:3 от Англия. Втори е Аржентина, а тройката допълва Франция. След тези страни се нареждат Англия, Мароко, Португалия, Бразилия, Белгия, Нидерландия и Колумбия.

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