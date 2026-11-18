Бърни Екълстоун: Хамилтън по-добре да се откаже, отколкото само да мрънка

Бившият ръководител на Формула 1 Бърни Екълстоун коментира пред германските медии представянето на Люис Хамилтън откакти британецът премина във Ферари и посъветва седемкратния шампион да сложи край на своята кариера час по-скоро.

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По думитен на Екълстоун, Хамилтън започва да мрънка и да се оплаква от нещо още с влизането си в колата, преди състезанието дори да е започнало. Екълстоун също така коментира и динамиката между Хамилтън и съотборника му Шарл Леклер, коята остана обект на множество дискусии след инцидента между тях в Мексико Сити.

„Още щом се качи в колата преди старта на състезанието, той вече започва да мрънка и да се оплаква от нещо, каквото и да е то. Още преди да е стигнал до първия завой. Вече е на възраст, на която трябва да започне да мисли за оттегляне.



„Леклер е човек на Ферари. Хамилтън, от друга страна, дойде и се опита да промени начина, по който работи отборът. Но за него вече е твърде късно да постигне подобна промяна сам.



„Ферари се нуждае от ясно изразен пилот №1. Много по-добре е да имаш безспорен първи пилот и много способен втори пилот, който не се опитва да бъде №1, а знае, че е №2 и че неговата роля е да бъде опора за отбора“, заяви Екълстоун.

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Снимки: Gettyimages