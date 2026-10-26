Дукати: Априлия може да спечели всяко състезание до края на сезона

От лагера на Дукати смятат, че променливите метеорологични условия по време на уикенда за Гран При на Австралия са попречили на Априлия да разгърне пълния си потенциал, подчертавайки впечатляващото темпо на техния мотоциклет RS-GP на суха писта.

Очакванията бяха базираният в Ноале производител да доминира на пистата „Филип Айлънд“, след като Марко Бедзеки поведе колоната при впечатляващото класиране на четири машини на Априлия в топ 5 по време на петъчните тренировки. Съботният ден обаче се разви по различен сценарий. Марк Маркес от Дукати спечели полпозишън на мокрото трасе в квалификацията, а впоследствие изведе тима от Борго Панигале до пълна хегемония на подиума в спринта на сухо.

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Тийм мениджърът на Дукати Давиде Тардоци обаче подчерта, че резултатите от спринтовата дистанция не отразяват реалното съотношение на силите. Според него темпото на Хорхе Мартин преди инцидента му и пробивът на Марко Бедзеки от девета до четвърта позиция ясно показват силата на Априлия.

„Мисля, че те просто нямаха късмет, защото бе очевидно колко конкурентен бе Бедзеки на суха писта. Той успя да си проправи път от третата редица до четвъртото място. Мартин допусна неточност, но се движеше изключително бързо. Не мога да кажа дали Марк щеше да успее да го победи в края, тъй като битката щеше да е оспорвана до самия финал, но за съжаление Хорхе сбърка“, обясни Тардоци.

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Битката между Маркес и Мартин се превърна в една от най-зрелищните за сезона, като двамата си размениха лидерството неколкократно в спор не само за победата, но и за първото място в шампионата. Мартин обаче допусна няколко грешки и падна в осмата обиколка, получавайки фрактура на ръката.

Направените медицински прегледи показаха, че няма разместване на костта, което спестява на испанеца незабавна операция и му дава възможност да опита да участва в предстоящия старт в Малайзия тази седмица.

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Тардоци изрази увереност, че бившият пилот на Прамак Дукати ще покаже характер въпреки травмата:

„Радвам се, че той ще бъде на пистата на „Сепанг“. Това показва, че контузията не е толкова тежка. Познаваме отлично качествата на Мартин. Той е истински боец, изключително бърз състезател и ще направи всичко възможно, за да ни затрудни максимално.“

След като състезанието в пълна дистанция в неделя бе отменено, Маркес има преднина от 10 точки на върха пред Мартин, докато Бедзеки заема третата позиция с изоставане от 50 пункта. До края на кампанията остават четири кръга, ако надпреварата в Катар на 8 ноември се състои по план.

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Въпреки че събитията от изминалия уикенд увеличиха шансовете на Маркес за десета световна титла, от Дукати подчертават, че битката за отличието далеч не е приключила. Запитан кой от двамата пилоти вижда като по-сериозна заплаха в заключителната част от сезона, Тардоци заяви:

„Всичко зависи от състоянието на Хорхе. Храненето на респект към Марко е огромно от моя страна. Смятам, че пасив от 50 точки не е нищо. Марко разполага с потенциала да спечели всяко едно състезание оттук до самия край на първенството. Тези 50 точки преднина са добра новина за нас, но далеч не ни гарантират спокойствие. Що се отнася до Хорхе, физическото му състояние ще бъде ключовият фактор. Не очаквам той да е в състояние да спечели на „Сепанг“, но представянето му в Малайзия и Катар ще очертае реалните му възможности до финала.“

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Снимки: Gettyimages