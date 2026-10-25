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Хорхе Мартин няма да се прибира в Европа, възможно ли е участие в Малайзия?

  • 25 окт 2026 | 03:42
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Отборът на Априлия съобщи, че Хорхе Мартин няма да бърза да се прибира в Европа, за да лекува контузията на дясната китка, която получи при падането си в съботния спринт в Австралия. Заради тази травма испанецът със сигурност няма да стартира в дългата надпревара на „Филип Айлънд“.

„Хорхе Мартин премина компютърна томография, за да бъде оценено състоянието му след вчерашната контузия. Единствената потвърдена травма е фрактура без разместване на дисталния край на лъчевата кост (радиуса), в близост до китката.

„Вследствие на това пилотът няма да се завърне в Испания и през следващите дни ще се подложи на необходимото лечение“, се казва в изявлението на Априлия.

Хорхе Мартин пропуска 16-то състезание за две години
Хорхе Мартин пропуска 16-то състезание за две години

То може да бъде тълкувано по няколко начина, а най-оптимистичният от тях включва надеждата Мартинатора да се възстанови достатъчно, за да участва в Гран При на Малайзия следващата седмица. Със сигурност преди него той ще бъде втори в генералното класиране, независимо от развоя на състезанието на „Филип Айлънд“, като преди него испанецът изостава с 10 точки от Марк Маркес в битката за титлата.

Лошото време бави състезателната програма на Гран При на Австралия
Лошото време бави състезателната програма на Гран При на Австралия
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Снимки: Gettyimages

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