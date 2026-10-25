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В Априлия се чудят дали отмяната на старта в Австралия помага на Хорхе Мартин

  • 25 окт 2026 | 14:25
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Главният изпълнителен директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола изрази сериозни съмнения относно твърденията, че отмяната на състезанието за Гран при на Австралия дава сериозно предимство на Хорхе Мартин в битката за световната титла в MotoGP.

Обилните валежи и силно ограничената видимост в неделя принудиха организаторите да отменят финалната неделна надпревара на пистата „Филип Айлънд“. По този начин разликата на върха в генералното класиране между лидера Марк Маркес и преследвача му Мартин остана точно десет точки след съботния спринт.

Испанецът трябваше да пропусне неделния старт заради фрактура на китката, получена при падане, което даваше открита възможност на Маркес да увеличи аванса си. Отмяната обаче запази статуквото непроменено.

Неяснота около оставащите състезания до края на годината

След направените допълнителни медицински прегледи Мартин се стреми да се завърне на пистата още следващата седмица за Гран При на Малайзия. В същото време обаче остава неясно колко кръга реално предстоят до края на сезон 2026 заради въпросителните около провеждането на старта в Катар, насрочен непосредствено след този в Малайзия.

Днес Ривола коментира ситуацията така:

„От една страна има много какво да се каже, но от друга – ние просто правим това, което ни нареждат. Вършим тази работа, защото сме отдадени на нея. Ако организаторите преценят, че условията са подходящи и безопасни за състезание, ние просто излизаме и се състезаваме. Не сме в позиция да кажем, че няма да участваме. За момента смятаме, че предстоят още четири старта. Не знам дали това е добре или зле за Хорхе, защото ако той не е напълно готов физически, това не е в негов плюс. Но това не зависи от нас.“

Въпреки че Мартин ще пътува за Малайзия, за да прецени състоянието си на място, Ривола смята, че реалното му включване в състезанието ще бъде изключително трудно.

„Бих искал нашата съвместна история да завърши по най-добрия начин – с него в пълна готовност и на сто процента физически. Вчера той направи невероятно каране, видяхме истинския Хорхе и смятам, че имаше реален шанс за победа. Понякога обаче лошите неща просто се случват. Нямахме особен късмет с него, но със сигурност няма да се предадем до самия край,“ допълни ръководителят на Априлия.

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Снимки: Startphoto

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