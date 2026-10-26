Можеше ли Гран При на Австралия да бъде отложена за понеделник?

Състезанията за Гран При на Австралия и в трите класа на световния шампионата по мотоциклетизъм на писта не се проведоха заради лошите метеорологични условия около пистата „Филип Айлънд“ в неделния ден.

Основният проблем беше свързан с ниската видимост, която не позволяваше на медицинския хеликоптер да лети при нужда. А понеже трасето се намира на повече от 45 минути с линейка от най-близката болница, използването на хеликоптера е абсолютно задължително и без той да може да лети, провеждането на всякакви сесии беше невъзможно.

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Още в неделния ден организаторите на MotoGP обясниха защо не взеха решението да изтеглят поне надпреварата в кралския клас за съботния ден, разменяйки я със спринта. Това вече беше сторено на „Филип Айлънд“ през 2023 година, когато спринтът не се проведе заради лошото време в неделя, но състезание имаше. Сега стана обратното, защото спринтът си се проведе по план в събота, но не и дългата надпревара.

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Друг пример от миналото е преместването на състезанията за понеделник. Именно това беше направено в Катар през 2009 година, но този сценарий също се оказа невъзможен в Австралия, най-вече заради предстоящата този уикенд Гран При на Малайзия.

An emotional last lap around Phillip Island had one Thriller rule: Have one wheel in the air (doesn’t matter which) 🥹🫶 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/7EMOt9m67x — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

Голяма част от хората, работещи в падока на MotoGP, са отпътували за Куала Лумпур още вчера вечерта местно време. Днес пък са предвидени полетите, които транспортират цялото оборудване, което трябва да бъде митническа проверка в Малайзия преди да бъде освободено и доставено на отборите на „Сепанг“. Самите тимове ще започнат да разопаковат оборудването си утрешния ден, за да са готови за старта на тренировките в петък.

A Monday race was totally impossible without sacrificing Sepang. Half the paddock already flew to Malaysia last night, freight will go today to clear customs in time, crews will start working tomorrow. Logistically impossible. — Simon Patterson (@denkmit) October 26, 2026

Съвкупността от всеки тези фактори доведе до най-неприятния възможен развой на събитията в Гран При на Австралия, а именно анулирането на всички състезания. Още по-неприятното в случая е, че това беше последната визита на световния шампионат на една от най-зрелищните писти, тъй като догодина Гран При на Австралия ще се премести в Аделаида.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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