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Можеше ли Гран При на Австралия да бъде отложена за понеделник?

  • 26 окт 2026 | 14:15
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Състезанията за Гран При на Австралия и в трите класа на световния шампионата по мотоциклетизъм на писта не се проведоха заради лошите метеорологични условия около пистата „Филип Айлънд“ в неделния ден.

Основният проблем беше свързан с ниската видимост, която не позволяваше на медицинския хеликоптер да лети при нужда. А понеже трасето се намира на повече от 45 минути с линейка от най-близката болница, използването на хеликоптера е абсолютно задължително и без той да може да лети, провеждането на всякакви сесии беше невъзможно.

Майката природа провали последната Гран При на Австралия на "Филип Айлънд"
Майката природа провали последната Гран При на Австралия на "Филип Айлънд"

Още в неделния ден организаторите на MotoGP обясниха защо не взеха решението да изтеглят поне надпреварата в кралския клас за съботния ден, разменяйки я със спринта. Това вече беше сторено на „Филип Айлънд“ през 2023 година, когато спринтът не се проведе заради лошото време в неделя, но състезание имаше. Сега стана обратното, защото спринтът си се проведе по план в събота, но не и дългата надпревара.

Защо състезанието от MotoGP в Австралия не бе изтеглено в събота заради лошото време
Защо състезанието от MotoGP в Австралия не бе изтеглено в събота заради лошото време

Друг пример от миналото е преместването на състезанията за понеделник. Именно това беше направено в Катар през 2009 година, но този сценарий също се оказа невъзможен в Австралия, най-вече заради предстоящата този уикенд Гран При на Малайзия.

Голяма част от хората, работещи в падока на MotoGP, са отпътували за Куала Лумпур още вчера вечерта местно време. Днес пък са предвидени полетите, които транспортират цялото оборудване, което трябва да бъде митническа проверка в Малайзия преди да бъде освободено и доставено на отборите на „Сепанг“. Самите тимове ще започнат да разопаковат оборудването си утрешния ден, за да са готови за старта на тренировките в петък.

Съвкупността от всеки тези фактори доведе до най-неприятния възможен развой на събитията в Гран При на Австралия, а именно анулирането на всички състезания. Още по-неприятното в случая е, че това беше последната визита на световния шампионат на една от най-зрелищните писти, тъй като догодина Гран При на Австралия ще се премести в Аделаида.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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