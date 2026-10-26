Можеше ли Гран При на Австралия да бъде отложена за понеделник?

Състезанията за Гран При на Австралия и в трите класа на световния шампионата по мотоциклетизъм на писта не се проведоха заради лошите метеорологични условия около пистата „Филип Айлънд“ в неделния ден.
Основният проблем беше свързан с ниската видимост, която не позволяваше на медицинския хеликоптер да лети при нужда. А понеже трасето се намира на повече от 45 минути с линейка от най-близката болница, използването на хеликоптера е абсолютно задължително и без той да може да лети, провеждането на всякакви сесии беше невъзможно.
Майката природа провали последната Гран При на Австралия на "Филип Айлънд"
Още в неделния ден организаторите на MotoGP обясниха защо не взеха решението да изтеглят поне надпреварата в кралския клас за съботния ден, разменяйки я със спринта. Това вече беше сторено на „Филип Айлънд“ през 2023 година, когато спринтът не се проведе заради лошото време в неделя, но състезание имаше. Сега стана обратното, защото спринтът си се проведе по план в събота, но не и дългата надпревара.
Защо състезанието от MotoGP в Австралия не бе изтеглено в събота заради лошото време
Друг пример от миналото е преместването на състезанията за понеделник. Именно това беше направено в Катар през 2009 година, но този сценарий също се оказа невъзможен в Австралия, най-вече заради предстоящата този уикенд Гран При на Малайзия.
Голяма част от хората, работещи в падока на MotoGP, са отпътували за Куала Лумпур още вчера вечерта местно време. Днес пък са предвидени полетите, които транспортират цялото оборудване, което трябва да бъде митническа проверка в Малайзия преди да бъде освободено и доставено на отборите на „Сепанг“. Самите тимове ще започнат да разопаковат оборудването си утрешния ден, за да са готови за старта на тренировките в петък.
Съвкупността от всеки тези фактори доведе до най-неприятния възможен развой на събитията в Гран При на Австралия, а именно анулирането на всички състезания. Още по-неприятното в случая е, че това беше последната визита на световния шампионат на една от най-зрелищните писти, тъй като догодина Гран При на Австралия ще се премести в Аделаида.