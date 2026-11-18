Фредерик Васьор предрече, че през 2027 година няма да има толкова големи и резки промени в разпределението на силите между отборите във Формула 1, каквито видяхме на моменти в хода на сезон 2026.
По думите на шефа на Ферари този феномен е напълно естествен с първата година с даден набор от правила. С течение на времето обаче отборите се ориентират в тях и това води до едно стабилизиране на разпределението на силите, какво Васьор очаква да видим още през 2027 година.
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„Ние печелехме състезания през юни, Макларън – през юли, Ред Бул – през август или септември, а след това отново успяхме да намерим необходимото темпо. Истината е, че през първата година след въвеждането на нов технически правилник темпото на развитие на автомобилите е много по-високо. Всеки път, когато някой отбор представи подобрения, той прави крачка напред. Видяхме го и при Макларън в Бразилия.
„До голяма степен така протича целият сезон. Но тъй като не представяме подобрения на всяко състезание, се получава това редуване на отборите в челото. Това обаче е добре за шампионата и за зрелището. Вероятно през следващата година и по-следващата тази тенденция няма да бъде толкова изразена, защото представянето на отделните отбори постепенно ще се изравнява“, каза Васьор.
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Снимки: Gettyimages