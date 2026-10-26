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Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 26 окт 2026 | 07:33
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Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

След анулирането на състезанията за Гран При на Австралия заради ниската видимост на „Филип Айлънд“, керванът на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта се насочва към пистата „Сепанг“, която ще приеме 19-ия кръг за сезон 2026. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Малайзия, като всички часове са в българско време.

Петък (30 октомври):
3:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
3:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
4:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
7:15 часа – Moto3 официална тренировка
8:05 часа – Moto2 официална тренировка
9:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (31 октомври):
2:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
3:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
4:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
4:50 часа – MotoGP квалификация
6:45 часа – Moto3 квалификация
7:40 часа – Moto2 квалификация
9:00 часа – MotoGP спринт (10 обиколки)

Неделя (1 ноември):
4:40 часа – MotoGP загрявка
6:00 часа – Moto3 състезание (15 обиколки)
7:15 часа – Moto2 състезание (17 обиколки)
9:00 часа – MotoGP състезание (20 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg

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