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Хорхе Мартин след тежкия инцидент: Жив съм, това е най-важното!

  • 24 окт 2026 | 11:53
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Пилотът на Априлия Хорхе Мартин направи първия си коментар след тежкото му падане по време на спринтовото състезание за Гран При на Австралия в MotoGP. Испанецът съобщи, че ще отпътува за Мелбърн за по-детайлни медицински изследвания заради фрактура на китката.

Мартин пристигна на пистата „Филип Айлънд“ като лидер във временното класиране, с две точки преднина пред звездата на Дукати Марк Маркес. В кратката дистанция от 13 обиколки той направи отлично потегляне от четвърта стартова позиция, веднага се изкачи до второто място и се впусна в ожесточена битка с Маркес за лидерството.

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В осмата обиколка обаче Мартин загуби контрол над своя мотоциклет в бързия десен завой номер 8. След агресивно преобръщане в чакъла се наложи испанецът да бъде изнесен на носилка от маршалите.

Прегледите в медицинския център на трасето показаха счупване на дясната лъчева кост и съмнение за фрактура в края на лакътната кост. Тежкият инцидент автоматично извади Мартин от неделното състезание за Гран При на Австралия, нанасяйки сериозен удар по амбициите му за спечелване на световната титла.

Хорхе Мартин с контузия, пропуска Гран При на Австралия
Хорхе Мартин с контузия, пропуска Гран При на Австралия

„След падането Хорхе Мартин бе отведен в медицинския център на пистата. Рентгеновите снимки разкриха фрактура на десния радиус и предполагаема фрактура на десната улна в дисталната част. Предстоят допълнителни изследвания, за да бъде направена окончателна оценка на състоянието му. Мартин е обявен за негоден за утрешното състезание“, обявиха официално от отбора на Априлия.

Пред телевизионните камери състезателят предпочете да не коментира последствията върху битката за шампионата, но заяви, че най-важното е липсата на фатални последици.

Марк Маркес: Хорхе беше по-бърз от мен и заслужаваше победата, но...
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„Добре съм, жив съм – това е най-важното. Радвам се, че не се случи нещо фатално. Изглежда е просто малка кост, така че мога да съм доволен. Падането наистина беше тежко и е жалко, но важното е, че съм цял след толкова опасен инцидент. Сега отивам в Мелбърн, за да разбера какви прегледи ме очакват и как ще процедираме в следващите дни“, сподели Мартин.

От „Априлия“ все още нямат официална позиция за по-нататъшния график на Мартин, но участието му в предстоящата Гран При на Малайзия изглежда малко вероятно. Уикендът в Австралия сложи началото на натоварена серия от три поредни състезания, включваща стартове в Малайзия и Катар, които са ключови за финалната фаза от сезона.

Алекс Маркес: Утре ще е дълго състезание в мокри условия
Алекс Маркес: Утре ще е дълго състезание в мокри условия

След победата си в спринта Марк Маркес поведе в шампионата и вече има аванс от 10 точки пред Мартин.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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