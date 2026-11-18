Кими Антонели е и най-добрият уличен състезател във Формула 1 през сезон 2026

Този уикенд в Лас Вегас ще се проведе последното улично състезание за сезона във Формула 1, но още преди него е ясно, че Андреа Кими Антонели ще завърши годината с най-много спечелени точки на градските трасета.

The most recent drivers to win big on the streets of Las Vegas... 🏆 Who’s taking the top step in 2026? 😮‍💨 #F1 #LasVegasGP @MarshGlobal https://t.co/b6lLya31ER — Formula 1 (@F1) November 18, 2026

До момента италианецът има 157 пункта на своята сметка от уличните битки през сезона, като той спечели цели четири от тях. Световният шампион триумфира в надпреварите в Маями, Канада, Монако и Мадрид, а записа подиуми още в Австралия и Сингапур. Единственото градско състезание, в което Антонели не стигна до тройката, беше Гран При на Азербайджан, където той завърши пети, след като стартира 16-ти.

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На втото място в класацията зад Антонели е Макс Верстапен, който спечели в Сингапур и има събрани 108 точки от градските състезания. Тройката с 89 пункта оформя Шарл Леклер, а Джордж Ръсел е едва четвърти с 87 точки, въпреки че британецът триумфира в две от градските надпревари, печелейки в Австралия и Азербайджан. Отделно той взе максималните точки и от спринта в Канада, но слабите му резултати в останалите стартове, включително нулите в Канада и Монако, го дърпат назад.

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Класиране при пилотите от градските състезания във Формула 1 през 2026 година:

Андреа Кими Антонели – 157 точки Макс Верстапен – 108 Шарл Леклер – 89 Джордж Ръсел – 87 Люис Хамилтън – 84 Ландо Норис – 71 Оскар Пиастри – 53 Исак Хаджар – 41 Лиам Лоусън – 34 Арвид Линдблад – 21 Франко Колапинто – 20 Пиер Гасли – 12 Оливър Беарман – 12 Нико Хюлкенберг – 7 Естебан Окон – 6 Алекс Албон – 5 Карлос Сайнц – 5 Габриел Бортолето – 2 Фернандо Алонсо – 1 Серхио Перес – 0 Юки Цунода – 0 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages