Този уикенд в Лас Вегас ще се проведе последното улично състезание за сезона във Формула 1, но още преди него е ясно, че Андреа Кими Антонели ще завърши годината с най-много спечелени точки на градските трасета.
До момента италианецът има 157 пункта на своята сметка от уличните битки през сезона, като той спечели цели четири от тях. Световният шампион триумфира в надпреварите в Маями, Канада, Монако и Мадрид, а записа подиуми още в Австралия и Сингапур. Единственото градско състезание, в което Антонели не стигна до тройката, беше Гран При на Азербайджан, където той завърши пети, след като стартира 16-ти.
Андреа Кими Антонели: В Баку карах като баба ми
На втото място в класацията зад Антонели е Макс Верстапен, който спечели в Сингапур и има събрани 108 точки от градските състезания. Тройката с 89 пункта оформя Шарл Леклер, а Джордж Ръсел е едва четвърти с 87 точки, въпреки че британецът триумфира в две от градските надпревари, печелейки в Австралия и Азербайджан. Отделно той взе максималните точки и от спринта в Канада, но слабите му резултати в останалите стартове, включително нулите в Канада и Монако, го дърпат назад.
Защо Гран При на Лас Вегас се провежда в събота
Класиране при пилотите от градските състезания във Формула 1 през 2026 година:
Андреа Кими Антонели – 157 точки
Макс Верстапен – 108
Шарл Леклер – 89
Джордж Ръсел – 87
Люис Хамилтън – 84
Ландо Норис – 71
Оскар Пиастри – 53
Исак Хаджар – 41
Лиам Лоусън – 34
Арвид Линдблад – 21
Франко Колапинто – 20
Пиер Гасли – 12
Оливър Беарман – 12
Нико Хюлкенберг – 7
Естебан Окон – 6
Алекс Албон – 5
Карлос Сайнц – 5
Габриел Бортолето – 2
Фернандо Алонсо – 1
Серхио Перес – 0
Юки Цунода – 0
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages