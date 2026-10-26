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Ботев освободи Митко Джоров

  • 26 окт 2026 | 14:19
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Митко Джоров, методист на детско-юношеската школа на Ботев (Пловдив), е освободен от клуба. Това стана ясно от публикация на самия Джоров в социалните мрежи, в която той сподели снимка на заповедта за освобождаването си, подписана от новия изпълнителен директор на „жълто-черните“ Кристиан Райчев.

"По случай Димитров ден, новото ръководство на ПФК Ботев Пловдив реши да ме сюрпризира със закриването на щата "МЕТОДИСТ на ДЮШ"!
Чувствам се раздвоен.
Или всики са научили всичко и вече няма нужда от човек, който да планира, контролира и анализира учебно-тренировъчния процес в ДЮШ.
Или самият процес трябва да продължи, без да има човек, който да планира, контролира и анализира учебно-тренировъчния процес в ДЮШ!
И в двата случая имам "дежавю"!
26.10.2003-та година качих в представителния отбор на Ботев Пловдив Тодор Тимонов, Дормушали Саидходжа и Георги Куртев. Това беше достатъчен принос към школата, затова се разделихме с тогавашното ръководство!
Сега затварям отново тази врата и продължавам напред, към следващата дестинация, в която ще мога да посветя децата в ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИГРА СПРЯМО ТОПКАТА, което е крачката към футболната грамотност!", сподели Джоров в социалните мрежи.

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