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11-те на ЦСКА 1948 и Ботев

  • 23 окт 2026 | 17:53
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11-те на ЦСКА 1948 и Ботев

ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив) дават старт на 12-ия кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Витоша" в Бистрица е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Мачът се явява пряк сблъсък за място в топ 4. Към момента "червените" се намират на четвъртата позиция в класирането с актив от 22 точки, а отборът на Станислав Генчев има три по-малко и ако спечели днес, ще измести своя противник.

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 31. Алекс Божев, 4. Андре Хофман, 3. Лаша Двали, 33. Ектор Куеар Росалес, 6. Емерсон Родригес, 71. Данило Терасенко, 8. Моатаз Земземи, 34. Петър Витанов, 77. Елиас Франко, 30. Жул Мейер, 11. Георги Русев

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Алберто Салидо, 10. Асен Чандъров, 14. Карлос Алгара, 16. Велиян Видолов, 19. Мауро Тейшейра, 44. Ехидже Укаки, 82. Владимир Мендеш, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Оджим

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