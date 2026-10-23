ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив) дават старт на 12-ия кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Витоша" в Бистрица е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Мачът се явява пряк сблъсък за място в топ 4. Към момента "червените" се намират на четвъртата позиция в класирането с актив от 22 точки, а отборът на Станислав Генчев има три по-малко и ако спечели днес, ще измести своя противник.

"Канарчетата" се намират в страхотна серия от шест поредни победи във всички турнири. Амбицията им е тя да бъде продължена и след тази среща, въпреки че на "жълто-черните" няма да им бъде никак лесно. ЦСКА 1948 е един от най-добре представящите се тимове, що се касае до домакинските двубои. Столичани бяха записали пет успеха на собствен терен, преди да дойде загубата от ЦСКА (2:3) в предишния кръг.

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

И двата отбора влизат в мача след разгромни победи за Купата на България. Момчетата на Огнян Младенов отнесоха Нефтохимик с 4:0 на "Лазур", а два дни по-късно, отново там, със същия резултат пловдивчани разбиха Черноморец (Бургас).

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В последните дни се появи информация, че съвсем скоро Ботев може да има нов собственик в лицето на Мило Борисов, който да поеме финансовата издръжка на клуба, след като стана ясно, че наследниците на Илиян Филипов се оттеглят от управлението на "жълто-черните".

Добрата новина за треньорите е, че нямат сериозни кадрови проблеми и ще могат да разчитат на най-добрите си футболисти в търсене на трите точки.

Ботев изрази съпричастност към ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив)

Начало: 19:00 часа

Съдия: Венцислав Митрев

Стадион: "Витоша", Бистрица

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