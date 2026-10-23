Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 538
  • 0
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив) дават старт на 12-ия кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Витоша" в Бистрица е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Мачът се явява пряк сблъсък за място в топ 4. Към момента "червените" се намират на четвъртата позиция в класирането с актив от 22 точки, а отборът на Станислав Генчев има три по-малко и ако спечели днес, ще измести своя противник.

"Канарчетата" се намират в страхотна серия от шест поредни победи във всички турнири. Амбицията им е тя да бъде продължена и след тази среща, въпреки че на "жълто-черните" няма да им бъде никак лесно. ЦСКА 1948 е един от най-добре представящите се тимове, що се касае до домакинските двубои. Столичани бяха записали пет успеха на собствен терен, преди да дойде загубата от ЦСКА (2:3) в предишния кръг.

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме
ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

И двата отбора влизат в мача след разгромни победи за Купата на България. Момчетата на Огнян Младенов отнесоха Нефтохимик с 4:0 на "Лазур", а два дни по-късно, отново там, със същия резултат пловдивчани разбиха Черноморец (Бургас).

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

В последните дни се появи информация, че съвсем скоро Ботев може да има нов собственик в лицето на Мило Борисов, който да поеме финансовата издръжка на клуба, след като стана ясно, че наследниците на Илиян Филипов се оттеглят от управлението на "жълто-черните".

Добрата новина за треньорите е, че нямат сериозни кадрови проблеми и ще могат да разчитат на най-добрите си футболисти в търсене на трите точки.

Ботев изрази съпричастност към ЦСКА 1948
Ботев изрази съпричастност към ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив)

Начало: 19:00 часа
Съдия: Венцислав Митрев
Стадион: "Витоша", Бистрица

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

  • 23 окт 2026 | 09:16
  • 255
  • 0
Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

  • 23 окт 2026 | 09:12
  • 126
  • 0
Живко Бояджиев: Рилци е опасен

Живко Бояджиев: Рилци е опасен

  • 23 окт 2026 | 09:10
  • 127
  • 0
Добромир Дафинов: Ще е битка

Добромир Дафинов: Ще е битка

  • 23 окт 2026 | 09:07
  • 132
  • 0
Йордан Миленов: Във възход са

Йордан Миленов: Във възход са

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 139
  • 0
Валери Божинов обяви нов директор в Левски

Валери Божинов обяви нов директор в Левски

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 874
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

  • 23 окт 2026 | 00:03
  • 194500
  • 496
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 260814
  • 556
Веласкес: Този мач показа колко сме израстнали

Веласкес: Този мач показа колко сме израстнали

  • 23 окт 2026 | 00:27
  • 18256
  • 22
Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

  • 22 окт 2026 | 22:00
  • 42003
  • 40
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 22 окт 2026 | 23:55
  • 30449
  • 0