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Трима от Ботев попаднаха в разширения състав на Гвинея-Бисау

  • 22 окт 2026 | 10:10
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Трима футболисти на Ботев Пловдив попаднаха в разширения списък на националния отбор на Гвинея-Бисау за предстоящите през ноември квалификации за Купата на африканските нации през 2027 година.

Това са Мауро Родригес, Владимир Мендеш и Едсон Силва, който вече е преотстъпен на Спартак (Варна). Първите двама са включени в списъка със защитниците, докато Силва е сред избраните полузащитници.

Тримата играчи на "канарчетата“ са част от предварителната селекция за двата мача срещу Мадагаскар. Присъствието им в разширения състав обаче не означава, че със сигурност ще вземат участие в срещите, тъй като предстои да бъде обявена окончателната група.

Списъкът на Гвинея-Бисау до голяма степен съвпада с този от предишната пауза за националните отбори, уточнява "Тема спорт". В него отново фигурират и футболисти, които тогава отпаднаха от окончателната селекция.

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