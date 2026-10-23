Генчев: Трудно се говори след такъв мач, няма причина да навеждаме глава

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев говори след разгрома с 0:4 срещу ЦСКА 1948 в Бистрица.

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"Трудно се говори след такъв мач, от две статични положения ни вкараха три гола. Класата на техния отбор си пролича, има разлика дали губиш с един гол или е 0:3. Няма причина да навеждаме глава, следващият мач чука на вратата. При втория и третия гол изигра роля концентрацията и позиционирането, имат класни играчи за такива ситуации.

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Не са ни изненадали, възползваха се от ситуациите, които имаха. Ние, за съжаление, не успяхме да отбележим. Казах да се борим докрай, бяхме длъжни, можем повече от това, което показахме. Важна е сега реакцията, важни са ни точките, за да преследваме целите", заяви Станислав Генчев.

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