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Генчев: Трудно се говори след такъв мач, няма причина да навеждаме глава

  • 23 окт 2026 | 21:07
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Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев говори след разгрома с 0:4 срещу ЦСКА 1948 в Бистрица.

В Бистрица вече има медийна маса
В Бистрица вече има медийна маса

"Трудно се говори след такъв мач, от две статични положения ни вкараха три гола. Класата на техния отбор си пролича, има разлика дали губиш с един гол или е 0:3. Няма причина да навеждаме глава, следващият мач чука на вратата. При втория и третия гол изигра роля концентрацията и позиционирането, имат класни играчи за такива ситуации.

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)
ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

Не са ни изненадали, възползваха се от ситуациите, които имаха. Ние, за съжаление, не успяхме да отбележим. Казах да се борим докрай, бяхме длъжни, можем повече от това, което показахме. Важна е сега реакцията, важни са ни точките, за да преследваме целите", заяви Станислав Генчев.

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