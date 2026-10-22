Ботев изрази съпричастност към ЦСКА 1948

ПФК Ботев Пловдив изразява своята подкрепа и съпричастност към ФК ЦСКА 1948 в тежкия момент след загубата на старши треньора Юрий Васев.

"Нашият клуб се съобразява изцяло и подхожда с уважение към решението на домакините да играят с черен екип в мача между двата тима в петък вечерта.

В утрешната вечер Ботев ще играе със своя резервен екип в цветовете на град Пловдив.

На него ще бъде позициониран ликът на Илиян Филипов, който ще бъде завинаги един от нас", споделиха канарчетата.

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