Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

Ботев изрази съпричастност към ЦСКА 1948

  • 22 окт 2026 | 12:28
  • 595
  • 0
Ботев изрази съпричастност към ЦСКА 1948

ПФК Ботев Пловдив изразява своята подкрепа и съпричастност към ФК ЦСКА 1948 в тежкия момент след загубата на старши треньора Юрий Васев.

"Нашият клуб се съобразява изцяло и подхожда с уважение към решението на домакините да играят с черен екип в мача между двата тима в петък вечерта.

В утрешната вечер Ботев ще играе със своя резервен екип в цветовете на град Пловдив.

На него ще бъде позициониран ликът на Илиян Филипов, който ще бъде завинаги един от нас", споделиха канарчетата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец вдига Квадво Дуа за дербито с ЦСКА

Лудогорец вдига Квадво Дуа за дербито с ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 09:13
  • 678
  • 0
Труден тест за Павликени

Труден тест за Павликени

  • 22 окт 2026 | 08:49
  • 835
  • 0
Андрей Андреев: Отиваме в Червен бряг за точки

Андрей Андреев: Отиваме в Червен бряг за точки

  • 22 окт 2026 | 08:46
  • 502
  • 0
Николай Боянов: Как ще реагираме

Николай Боянов: Как ще реагираме

  • 22 окт 2026 | 08:43
  • 482
  • 0
Мартин Методиев: В подем са

Мартин Методиев: В подем са

  • 22 окт 2026 | 08:41
  • 496
  • 0
Геша: Спечелихме прекалено икономично

Геша: Спечелихме прекалено икономично

  • 22 окт 2026 | 08:34
  • 1090
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Благой Георгиев е Гостът на Sportal.bg

Очаквайте на живо! Благой Георгиев е Гостът на Sportal.bg

  • 22 окт 2026 | 12:55
  • 167
  • 0
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 8909
  • 54
Хамлетова дилема пред ЦСКА

Хамлетова дилема пред ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:50
  • 11586
  • 47
Гочето очерта три проблема за ЦСКА

Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
  • 21390
  • 15
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 3466
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 3872
  • 12