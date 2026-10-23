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Огнян Младенов посвети победата на Юрий Васев

  • 23 окт 2026 | 21:18
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Огнян Младенов коментира убедителния успех на водения от него ЦСКА 1948 с 4:0 срещу Ботев (Пловдив) в срещата от 12-тия кръг на родната efbet Лига. Логично, в началото на изказването си, той обърна внимание не на самата разгромна победа, а посвети резултата на покойния Юрий Васев, който си отиде преди броени дни, като в негова памет отборът от Бистрица игра с черни екипи тази вечер.

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)
ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

„Искам да кажа, че тази победа е за Юрий Васев. Трудно е, когато губиш близък човек в клуба. Момчетата излязоха пределно мотивирани и вкараха четири гола. Бяхме разнообразни в атака.

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Със сигурност ни беше едно от най-добрите полувремена, за щастие всичко се получи отлично, а момчетата бяха мотивирани да покажат най-доброто си лице. Идеята беше да стартираме с по-леки нападатели, които да вкарват напрежение в атакуващ и защитен план на Ботев Пловдив.

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Търсихме разнообразие в нашата система, креативност в атака и нещата се получиха. Доволен съм от организацията в дефанзивен план, момчетата спазиха указанията и резултатът е налице. Отделихме специално внимание на статичните положения, знаем как се готви щабът на Ботев Пловдив“, каза Младенов.

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