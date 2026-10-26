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Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
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Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Ръководството на Ботев (Пловдив) обяви името на новия изпълнителен директор на клуба. След проведеното Общо събрание адв. Кристиан Райчев получи позицията при "канарчетата".

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"На 25 октомври 2026 година се проведе Общо събрание на Съвета на директорите на ПФК Ботев АД, на което бе взето решение адв. Кристиан Райчев да бъде вписан в състава на Съвета на директорите.

След Общото събрание бе взето решение от Съвета на директорите, съгласно което адв. Райчев временно ще изпълнява функциите на изпълнителен директор на клуба. Кристиан Райчев е доктор по международно частно право и гл. асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

От лятото на 2025 година той е част от екипа на ПФК Ботев Пловдив, като отговаря за правните въпроси на клуба и международните дела пред ФИФА", написаха от клуба.

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