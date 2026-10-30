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Братя Маркес на върха в Малайзия, Мартин направи само 4 обиколки

  • 30 окт 2026 | 10:09
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Братя Маркес на върха в Малайзия, Мартин направи само 4 обиколки

След като беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран При на Малайзия, Марк Маркес оглави класирането и в края на официалната подготвителна сесия на „Сепанг“.

В нея световният шампион постигна най-добро време от 1:57.000, с което изпревари с 0.109 секунди своя по-малък брат и миналогодишен победител в Малайзия Алекс Маркес. Тройката с пасив от 0.167 оформи единственият останал представител на Тракхаус Априлия този уикенд Ай Огура.

Педро Акоста и Фабио Ди Джанантонио се класираха четвърти и пети, изоставайки със съответно 0.380 и 0.454 от Марк Маркес. Зад тях в топ 10 влязоха още Марко Бедзеки, Енеа Бастианини, Маверик Винялес, Франко Морбидели и завърналият се след продължително отсъствие световен шампион за 2020 година Жоан Мир.

Първи извън десетката остана Йоан Зарко, който падна в седмия завой по-малко от три минути преди финала на сесията и не загуби шанс да се бори за място във втората фаза на квалификацията. Французинът завърши на 0.187 зад Мир и ще трябва да участва в откриващите 15 минути на битката за полпозишъна край Куала Лумпур.

В тях компания на пилота на LCR Хонда ще правят Франческо Баная, Диого Морейра, Алекс Ринс, Икер Лекуона, Джак Милър, Лука Марини, Брад Биндър, Фабио Куартараро, Аугусто Фернандес и Хорхе Мартин. Мартинатора направи само четири обиколки в рамките на официалната тренировка с идеята да съхрани силите си преди по-важните сесии за уикенда.

Освен Зарко, падания в рамките на вторите 60 минути за подготовка на „Сепанг“ регистрираха още Милър, Марк Маркес, Бастианини и Баная. Катастрофите на Бастианини и Баная дойдоха в заключителните минути, докато паданията на Милър и Маркес бяха в по-ранните етапи на сесията.

Уикендът за Гран При на Малайзия, 19-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи утре в 4:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 4:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Сепанг“.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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