Гран При на Малайзия: Марк Маркес води пред Алекс и Акоста (следете на живо)

Сезонът в MotoGP продължава с надпреварата за Гран При на Малайзия, а от полпозишъна стартира миналогодишният победител на „Сепанг“ Алекс Маркес. Пилотът на Грезини Дукати раздели първата редица с брат си Марк и победителя от вчерашния спринт Педро Акоста.

Абсолютно всички пилоти бяха единодушни в избора си на гуми за състезанието, залагайки на меката предна и меката задна смес на Мишлен, въпреки очакваната висока деградация в хода на дистанцията от 20 обиколки.

Старт - Отлично потегляне за Алекс Маркес, но Марк беше по-агресивен в спирането за първия завой, за да поведе пред брат си и Огура, който се изкачи на третата позиция.

WE ARE GOOOO IN #MotoGP! 🚥 @marcmarquez93 grabs the lead despite @alexmarquez73 attacking ⚔️ #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/AamrK71jWO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

1/20 - Алекс Маркес пробва да си върне лидерството с атака в четвъртия завой, но влезе много дълбоко в кривата и загуби позицията на излизането на от нея. По-назад Бастианини атакува Огура за третото място, което японецът запази, а по-късно Звяра загуби две места, след като беше изпреварен от Акоста и Бедзеки. Във втората половина на обиколката Бастианини беше атакува и от Зарко.

A beastly battle between @johannzarco1 and @bestia23 🔥 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/Y5YnuH4EYd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

2/20 - Акоста изпревари Огура още преди спирането за първия завой, за да се влезе в тройката. Испанецът влезе малко по-дълбоко от желаното в първата крива, но Огура нямаше шанс да го контрира. В 14-ия завой Огура загуби позиция и от Бедзеки, като японецът не оказа сериозна съпротива срещу заводския състезател на Априлия. В дъното на класирането Фернандес падна в същия 14-ти завой и напусна състезанието.

Bezzecchi overtakes @aiogura79 for third place 👊 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/Tlki8BzfJs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

3/20 - Акоста излезе много добре от 14-ия завой и се залепи за Алекс Маркес, но състезателя на Грезини беше много по-добър в спирането за финалната крива, което не даде шанс на Акоста да го атакува за второто място.

4/20 - След първите четири обиколки първите трима бяха събрани в по-малко от 0.6 секунди, а Бедзеки се движеше на около секунда зад тях на четвъртото място.

7/20 - Няколко малко по-силни обиколки от страна на Марк Маркес позволиха на световния шампион да се откъсне на малко над 0.9 пред брат си, а плътно зад Алекс се движеше и Акоста, като Бедзеки беше на около секунда зад пилота на КТМ.

The gap between @marcmarquez93 and @alexmarquez73 is getting bigger 💨 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/O2s85CYKJF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

8/20 - Алекс Маркес беше най-бавният от пилотите в челото, като той задържаше зад себе си Акоста, ако Бедзеки настигаше и двамата. Само в осмия тур пилотът на Априлия навакса 0.4 от своето изоставане спрямо двамата пилоти пред него. В същото време Марк Маркес продължаваше да увеличава преднината си.

10/20 - Акоста изненада Алекс Маркес в спирането за острия деветия завой и изпревари пилоти на Грезини, за да се изкачи на второто място. В 14-ия завой и Бедзеки пробва атака срещу по-малкия от братята Маркес, но той я контрира успешно на изхода от кривата.

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Снимки: Gettyimages