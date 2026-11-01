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Гран При на Малайзия: Марк Маркес води пред Алекс и Акоста (следете на живо)

  • 1 ное 2026 | 09:10
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Гран При на Малайзия: Марк Маркес води пред Алекс и Акоста (следете на живо)

Сезонът в MotoGP продължава с надпреварата за Гран При на Малайзия, а от полпозишъна стартира миналогодишният победител на „Сепанг“ Алекс Маркес. Пилотът на Грезини Дукати раздели първата редица с брат си Марк и победителя от вчерашния спринт Педро Акоста.

Абсолютно всички пилоти бяха единодушни в избора си на гуми за състезанието, залагайки на меката предна и меката задна смес на Мишлен, въпреки очакваната висока деградация в хода на дистанцията от 20 обиколки.

Старт - Отлично потегляне за Алекс Маркес, но Марк беше по-агресивен в спирането за първия завой, за да поведе пред брат си и Огура, който се изкачи на третата позиция.

1/20 - Алекс Маркес пробва да си върне лидерството с атака в четвъртия завой, но влезе много дълбоко в кривата и загуби позицията на излизането на от нея. По-назад Бастианини атакува Огура за третото място, което японецът запази, а по-късно Звяра загуби две места, след като беше изпреварен от Акоста и Бедзеки. Във втората половина на обиколката Бастианини беше атакува и от Зарко.

2/20 - Акоста изпревари Огура още преди спирането за първия завой, за да се влезе в тройката. Испанецът влезе малко по-дълбоко от желаното в първата крива, но Огура нямаше шанс да го контрира. В 14-ия завой Огура загуби позиция и от Бедзеки, като японецът не оказа сериозна съпротива срещу заводския състезател на Априлия. В дъното на класирането Фернандес падна в същия 14-ти завой и напусна състезанието.

3/20 - Акоста излезе много добре от 14-ия завой и се залепи за Алекс Маркес, но състезателя на Грезини беше много по-добър в спирането за финалната крива, което не даде шанс на Акоста да го атакува за второто място.

4/20 - След първите четири обиколки първите трима бяха събрани в по-малко от 0.6 секунди, а Бедзеки се движеше на около секунда зад тях на четвъртото място.

7/20 - Няколко малко по-силни обиколки от страна на Марк Маркес позволиха на световния шампион да се откъсне на малко над 0.9 пред брат си, а плътно зад Алекс се движеше и Акоста, като Бедзеки беше на около секунда зад пилота на КТМ.

8/20 - Алекс Маркес беше най-бавният от пилотите в челото, като той задържаше зад себе си Акоста, ако Бедзеки настигаше и двамата. Само в осмия тур пилотът на Априлия навакса 0.4 от своето изоставане спрямо двамата пилоти пред него. В същото време Марк Маркес продължаваше да увеличава преднината си.

10/20 - Акоста изненада Алекс Маркес в спирането за острия деветия завой и изпревари пилоти на Грезини, за да се изкачи на второто място. В 14-ия завой и Бедзеки пробва атака срещу по-малкия от братята Маркес, но той я контрира успешно на изхода от кривата.

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Снимки: Gettyimages

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